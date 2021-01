Uomini e Donne, Beatrice Buonocore Vs haters/ “La scelta di Davide? Abbiamo dei sentimenti, basta!”

Ogni volta che arriva il momento clou succede qualcosa che rimanda tutto e anche a Uomini e donne le cose sembrano non cambiare con il passare del tempo. Ma cosa è successo di preciso e cosa ci attende nei prossimi giorni? Gli occhi di tutti sono puntati sulla possibile scelta di Davide che ad un passo dal suo nome, ha deciso di prendere tempo rimandando tutto. Domani pomeriggio si tornerà in studio per una nuova registrazione e a quel punto potremo capire cosa ne sarà del tronista e delle sue due corteggiatrici, Beatrice e Chiara. Proprio nei giorni scorsi la bella morettina è andata via piangendo per via dell’intimità e della bellezza dell’esterna della sua rivale con il bel tronista ma forse proprio per questo è stata presa di mira sui social con tutto quello che questo significa.

Beatrice Buonocore da Uomini e donne alle critiche social: “Adesso basta!”

Proprio mentre era in diretta sui social, Beatrice Buonocore è stata presa di mira dagli haters con una serie di attacchi poco carini. Non stiamo parlando di commenti o di consigli, bensì di offese che hanno fatto andare fuori di testa la corteggiatrice che a quel punto ha reagito evidenziando il fatto che va bene essere popolari e protagonisti in studio a Uomini e donne ma questo non vuol dire che deve essere offesa: “Queste non sono critiche, questi sono insulti se non peggio! Dovete capire che siamo umani e abbiamo dei sentimenti, io sono sempre stata trasparente e quindi lo sapete, ma questo è davvero troppo! Le parole hanno un peso! Dateglielo!”. Come finirà quando arriverà la scelta e Davide farà il suo nome o quello di Chiara?



