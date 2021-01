Davide Donadei, Uomini e Donne/ Chiara emoziona, Beatrice piange e…

Scelta ancora lontana per Davide Donadei. Il tronista di Uomini e Donne è ancora molto confuso e non sa chi scegliere tra Chiara e Beatrice, le uniche corteggiatrici con cui sta portando avanti la conoscenza. Con entrambe c’è un feeling importante. Il tronista pugliese non ha mai nascosto di essere molto attratto da entrambi e, ad oggi, appare ancora in confusione. Davide che ha voglia di vivere una storia importante per costruire una famiglia, non riesce a scegliere tra Chiara e Beatrice, due ragazzi molto dolci, ma anche molto diverse. Se con Beatrice c’è stato un feeling immediato, con Chiara c’è stata subito una forte attrazione. Con il tempo, Davide ha vissuto momenti di crisi con entrambe e, anche nella puntata di oggi, non mancheranno le incomprensioni.

DAVIDE DONADEI INFASTIDITO DA BEATRICE?

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Davide Donadei dovrebbe tornare al centro dello studio per confrontarsi con Chiara e Beatrice. Ad emozionare tutti sarà l’esterna di Davide con Chiara. Avendo la possibilità di fare una sola esterna, il tronista ha preferito vedere Chiara con cui, dalle anticipazioni che circolano sul web, pare abbia fatto un’esterna molto emozionante. Momenti che faranno molto male a Beatrice la quale, come fa sapere la pagina Uomini e Donne Classico e Over, ferita dall’atteggiamento di Davide, lascerà in lacrime lo studio. Un atteggiamento che darà molto fastidio al tronista pugliese il quale, inizialmente, deciderà di non seguirla, per poi cambiare idea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA