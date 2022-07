Beatrice, figlia Giusy Ferreri/ “Mi sento un po’ più concreta da quando sono mamma”

Beatrice, la figlia di Giusy Ferreri e Andrea Bonomo

Beatrice è la figlia nata dall’amore tra Giusy Ferreri e Andrea Bonomo. Una storia d’amore importante quella tra la cantante di “Non ti scordar mai di me” e il compagno che sono uniti da più di dieci anni. “Ormai stiamo insieme da dieci anni e sono sempre fidanzatissima. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo, mi capisce” – ha detto la Ferreri parlando del compagno che ha saputo fare breccia nel suo cuore puntando sull’ironia e sulla simpatia. A rivelarlo è stata proprio la cantante ospite del programma “Che tempo che fa: “a me negli uomini mi attrae l’ironia, mi piacciono l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno Andrea”.

La nascita della figlia ha sicuramente cambiato, in meglio, la vita dell’interprete. ” Mi sento un po’ più concreta da quando sono mamma, sono più concentrata sulle cose, ne faccio meno e ne concludo di più” – ha confessato la cantante in occasione di una intervista rilasciata a Verissimo.

Giusy Ferreri: “dopo mia figlia Beatrice sono più concentrata sulle cose”

L'arrivo di Beatrice nella vita di Giusy Ferreri è stato un vero e proprio regalo della vita. Un amore fortissimo quello nato tra la cantante e Andrea Bonomo, un geometra di Vigevano. Su di lui ha speso parole bellissime: "è un grande padre. Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 10 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l'un l'altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce".

Un amore fortissimo quello nato tra la cantante e Andrea Bonomo, un geometra di Vigevano. Su di lui ha speso parole bellissime: “è un grande padre. Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 10 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”.

