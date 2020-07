Beatrice Ion aggredita, come sta?/ Atleta paralimpica in ospedale vittima di razzismo

Beatrice Ion è stata aggredita insieme al padre, vittima di insulti razziali che l’hanno costretta addirittura all’ospedale. L’atleta paralimpica italiana, di origini rumene, è stata fermata ad Ardea proprio di fronte a casa sua da un uomo che si era impuntato sul parcheggio per disabili a lei giustamente concesso. La campionessa di basket in carrozzina è stata chiamata “straniera di me*da” e poi ferita al viso. Come riportato da Fanpage la ragazza ha raccontato: “Vivo in Italia da 16 anni, ho la cittadinanza italiana e ho fatto qui tutte le scuole. Sto continuando gli studi all’Università, gioco a basket in carrozzina con la nazionale italiana e mi considero in tutto e per tutto italiana. Eppure sono stata aggredita. Mio papà è in ospedale probabilmente con uno zigomo rotto perché a detta loro siamo stranieri del ca**o che devono tornare al loro paese. Tralascio le offese che mi sono presa perché sono disabile”.

Beatrice Ion aggredita, il dolore della ragazza

L’aggressione a Beatrice Ion ha ferito pesantemente la ragazza e non solo fisicamente, anche nel morale. Questa ha raccontato: “Non mi dite che il razzismo in Italia non esiste. L’ho vissuto oggi dopo 16 anni che vivo qui e fa molto male. A chi ci ha aggredito dico di vergognarsi, saremo anche stranieri ma abbiamo più dignità di loro e chi ha guardato tutto senza fare nulla si dovrebbe vergognare ancor di più”. Si è fatta sentire sui social network la Polisportiva Amicacci Giulianova dove la ragazza gioca. Peppino Amicacci ha specificato: “Beatrice è nazionale azzurra. Ha subito offese a sfondo razziale e discriminatorio. Il padre è finito in ospedale per un colpo allo zigomo. La società si unisce alla denuncia del vergognoso episodio e auspica che i colpevoli vengano presto individuati“. Clicca qui per leggere il post.



© RIPRODUZIONE RISERVATA