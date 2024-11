DIRETTA ISLANDA ITALIA: RIPARTONO LE QUALIFICAZIONI!

Con la diretta Islanda Italia si torna a parlare delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket: la nostra nazionale gioca alle ore 20:30 di venerdì 22 novembre 2024 presso il Laugardalshöll di Reykjavik, siamo nella terza giornata del girone che, come avevamo imparato, qualifica tre delle quattro nazionali presenti. Possiamo dire che i primi due impegni andati in scena già lo scorso febbraio ci abbiano dato una larga fetta dell’obiettivo: abbiamo infatti battuto la Turchia in casa e l’Ungheria in trasferta, dunque sostanzialmente possiamo dire che salvo stravolgimenti saremo alla fase finale di un Europeo che si giocherà appunto il prossimo anno.

La diretta Islanda Italia si gioca allora a ben nove mesi dall’ultimo impegno: sappiamo bene che le finestre internazionali sono queste, decisamente poche, in mezzo stavolta abbiamo avuto le Olimpiadi cui purtroppo l’Italia non è riuscita a partecipare, sconfitta da Porto Rico e dalla Lituania in un Preolimpico che stavolta ci ha detto male, e che è stato deludente al netto delle assenze. Gianmarco Pozzecco adesso ha intenzione di rifarsi con le ultime partite di qualificazione, che naturalmente non hanno la stessa portata emotiva o di difficoltà; sarà comunque interessante seguire la diretta Islanda Italia, che si replicherà solo tra pochi giorni.

ISLANDA ITALIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avremo un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare per quanto riguarda la diretta tv di Islanda Italia: infatti il match valido per le qualificazioni agli Europei sarà trasmesso su Sky Spòrt Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder, e i clienti in questo caso avranno la possibilità di seguire le immagini da Reykjavik anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go. Altre modalità per avere accesso alla partita, sempre in abbonamento, saranno le piattaforme DAZN e Now Tv.

DIRETTA ISLANDA ITALIA: PASS ALLA PORTATA

Nel parlare della diretta Islanda Italia dobbiamo dire che queste due nazionali si ritroveranno faccia a faccia tra pochi giorni al PalaBigi di Reggio Emilia; le ultime due partite di qualificazione agli Europei saranno a febbraio 2025, l’Italia come detto non dovrebbe mancare il pass ma naturalmente potrebbe essere molto importante vincere il girone, perché questo sulla carta significherebbe avere impegni malleabili (o più abbordabili) quando si comincerà a fare sul serio. Va anche ricordato che, quasi tre anni fa, l’Islanda ci aveva incredibilmente battuto: era una partita delle qualificazioni ai Mondiali, il nostro CT era Meo Sacchetti ed era finita in overtime.

Oggi ovviamente la diretta Islanda Italia potrebbe e dovrebbe raccontare altro, anche se le insidie ci sono; Pozzecco anche in questa occasione ha convocato alcuni giocatori nuovi o poco utilizzati nel trovare la giusta quadratura del cerchio e, soprattutto, iniziare a capire chi potrebbe formare il gruppo che tra un anno (anzi meno) affronterà un Europeo che potrebbe segnare il riscatto dal Preolimpico di San Juan che non è andato secondo i piani, e che ha leggermente rallentato la marcia di un Italia che con la nuova guida tecnica aveva invece dimostrato di potersi giocare grandi cose. Ora però aspettiamo la diretta Islanda Italia…