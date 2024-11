DIRETTA ITALIA ISLANDA: SI REPLICA A REGGIO EMILIA!

Seconda parte della diretta Italia Islanda: dopo essersi sfidate a Reykjavik, le due nazionali tornano in campo per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei basket 2025 ma questa volta siamo al PalaBigi di Reggio Emilia, dunque in casa nostra per una partita che chiude la breve finestra internazionale di questo mese di novembre e nella quale speriamo nel bis dopo l’affermazione di venerdì. Si tornerà a parlare di nazionali e qualificazioni a febbraio, quando questo girone si concluderà: l’Italia dovrà affrontare Turchia in trasferta e Ungheria in casa, avversarie che erano già state battute nel febbraio scorso e che serviranno per provare a blindare il primo posto in un girone che gli azzurri hanno già superato.

I temi di interesse nella diretta Italia Islanda comunque non mancheranno, dopo la netta vittoria di Reykjavik: come già ricordavamo in occasione del primo match, in questo si vedranno anche quei giocatori che, impegnati in Eurolega con i loro club, erano già stati convocati da Gianmarco Pozzecco sapendo che sarebbero stati schierabili solo nel match di lunedì sera, dunque sarà una nazionale anche diversa quella che vedremo all’opera nella diretta Italia Islanda e, verosimilmente, più simile a quella che affronterà gli Europei. Vedremo allora cosa succederà al PalaBigi, nel frattempo possiamo fare qualche altra considerazione su questa sfida delle qualificazioni.

ITALIA ISLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche questo appuntamento in tv con la seconda diretta Italia Islanda sarà affidato ai canali della televisione satellitare: il match delle qualificazioni agli Europei basket dovrebbe essere trasmesso su Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e garantito agli abbonati anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che come sempre non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go. Ovviamente ricordiamo anche le due alternative che sono rappresentate dalle piattaforme Now Tv e DAZN, ma anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ITALIA ISLANDA: SGUARDO AGLI EUROPEI

Avvicinandoci alla diretta Italia Islanda è inevitabile che il discorso cada già sugli Europei: in termini generali possiamo sicuramente dire che la nazionale affidata a Gianmarco Pozzecco non abbia fatto male ma sia rimasta leggermente al guado, non riuscendo a colmare definitivamente il gap con alcune rivali. Brucia soprattutto la sconfitta per mano della Francia agli Europei, con quei liberi sbagliati da Simone Fontecchio e un overtime rivelatosi fatale; brucia certamente anche l’esclusione dalle ultime Olimpiadi, sapevamo che non sarebbe stato semplice ma in qualche misura la sconfitta inattesa contro Porto Rico è stata poi determinante nel match contro la Lituania.

Gli Europei potrebbero raccontare una storia diversa anche se da qui a qualche mese certamente le cose potrebbero cambiare, intanto non è ancora finito il percorso delle qualificazioni e dunque queste partite, come anche le amichevoli che poi verranno organizzate, dovranno servire a Pozzecco per capire in che modo costruire il roster per affrontare il torneo continentale nel quale, il nostro CT lo ha ripetuto in più di un’occasione, sarà consentito sognare pur nella consapevolezza che le difficoltà non mancheranno e che probabilmente ci saranno nazionali più attrezzate. Intanto, parola alla diretta Italia Islanda un’altra volta…