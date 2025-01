A Pomeriggio 5 Beatrice Luzzi ha parlato di quanto sta succedendo al Grande Fratello, toccando anche la diatriba tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Le due si sono scontrate anche nell’ultima puntata per via di Lorenzo Spolverato. Il motivo? La ballerina ha confessato di sentirsi un po’ gelosa dopo che il modello milanese e la sorella di Loredana Lecciso hanno costruito un rapporto di grande confidenza. A Pomeriggio 5, la conduttrice Myrta Merlino ha cercato di indagare sulla faccenda interpellando Beatrice Luzzi.

Eliminato Grande Fratello, Shaila Gatta ad alto rischio/ Votazioni di massa dei fan di Helena Prestes

L’opinionista ha poi confessato che effettivamente Shaila Gatta è una donna molto gelosa, lasciando intendere che è ingiusto interrompere il rapporto tra la Lecciso e Spolverato che avevano creato una bella amicizia: “E’ gelosa…Amanda ha fatto un passo indietro quando lei e Lorenzo si sono riavvicinati“, ha spiegato Beatrice Luzzi, “però sente la mancanza di Lorenzo…Lei lo ha sempre difeso…“. L’attrice di Vivere ha poi confermato in diretta di stare totalmente dalla parte della Lecciso lanciando una frecciata grossa come una casa a Helena Prestes.

Grande Fratello, Chiara Cainelli indecisa tra Alfonso D'Apice e Emanuele Fiori/ I suoi dubbi, chi sceglierà?

Beatrice Luzzi, Clarissa Burt interviene su Amanda Lecciso: “Poco signorile”

Beatrice Luzzi non si è di certo risparmiata nel parlare della modella brasiliana, attualmente in nomination al Grande Fratello dopo il caso del bollitore e le azioni violente dell’ultimo periodo. Quando Myrta Merlino le ha chiesto da che parte stesse tra Amanda Lecciso e Shaila Gatta, l’opinionista ha risposto convintissima: “Amanda è una gran signora e non è una che si insinua nelle relazioni come per esempio fa Helena…“. Ha dunque ammesso che Helena Prestes entra nelle relazioni altrui andando ad avvalorare la tesi di molti concorrenti e fan del Grande Fratello, che pensano che la brasiliana sia una grande provocatrice.

Grande Fratello, concorrenti protestano per il provvedimento: furia web/ "Scostumati, no rispetto per autori"

Dopo la stoccata è intervenuta Clarissa Burt che dopo la messa in onda di alcune clip che vedono Amanda Lecciso insieme a Lorenzo Spolverato nel letto, ha criticato fortemente le azioni della sorella di Loredana, sottolineando che si tratta di gesti non signorili e che esiste un “codice della donna” da rispettare. Beatrice Luzzi l’ha subito interrotta, precisando che le immagini che sono state fatte vedere risalivano ai tempi in cui Lorenzo e Shaila si erano momentaneamente separati. In tutto ciò, a Pomeriggio 5 si è parlato tanto di quanto in questo Grande Fratello, la violenza tra donne la faccia da padrona. Chissà se dopo i predicozzi dell’ultima puntata sarà cambiato qualcosa?