Beatrice Luzzi asfalta Rosy al GF: “Costruisce situazioni per avere clip”/ “Ha un egocentrismo incredibile”

Beatrice Luzzi e Rosy Chin, continua lo scontro al Grande Fratello dopo la diretta

Non corre buon sangue tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin al Grande Fratello. Una sola settimana è bastata alle due donne per comprendere di non provare simpatia per l’altra. Questo ha dato il via ad una serie di scontri, culminati nel corso della puntata del GF del 18 settembre. Dopo lo scontro in diretta, tra Beatrice e Rosy è nato un nuovo battibecco, proseguito poi con le accuse dette nell’intimità del confessionale.

Dure le parole di Beatrice su Rosy: “Lei è forzata, costruisce tante situazioni per avere le clip… tutte queste esuberanze, le urla… quindi sì, è probabile che faccia strategie. – ha ammesso – Dice che io non parlo con lei, ma è chiaro, parli solo di te! Non è che parlo con te, ascolto quello che mi dici di te così. Ha un egocentrismo incredibile!”

Beatrice Luzzi attacca Rosy Chin, lei replica: “Io non sono come dice lei”

Dal suo canto, Rosy respinge le accuse, sottolineando di essere genuina e non costruita come l’attrice dice: “Io non sono così, non sono egoista ed egocentrica. Io voglio continuare ad essere me stessa, esuberante, vulcanica. Io non voglio e non posso assolutamente uscire per una persona diversa. Io voglio prendermi i miei rischi, pregi e difetti, e uscire per quella che sono.”

In Casa la loro contrapposizione ha spaccato i concorrenti in chi appoggia Beatrice, come Angelica e Marco, e chi invece Rosy, come Anita. Quest’ultima ha definito quello di Luzzi “un atteggiamento provocatorio”, cosa dall’attrice così commentata: “La verità è che qualcuno bisogna eliminare”.

