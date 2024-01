Beatrice Luzzi choc su Perla Vatiero: “Ho l’impressione che mi possa uccidere”/ “Di una violenza esagerata”

Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono indubbiamente le concorrenti del Grande Fratello 2023 più amate dal pubblico e in grado di spaccare in due la casa con la loro personalità. Entrambe forte e decise, non se le mandano a dire e, dopo il faccia a faccia avuto durante la 32esima puntata, è evidente che tra le due non ci sia simpatia e che difficilmente diventeranno amica durante le prossime settimane di convivenza nella casa. “Non le viene spontaneo pensare alla comunità o lavare i piatti se vede che sono sporchi“, è l’accusa che Beatrice ha rivolto a Perla.

Accusa che Perla ha rispedito al mittente. Le due regine della casa del Grande Fratello 2023 non sono riuscite a trovare un accordo e la rivalità tra le due è andata in scena anche in un fuori onda durante il quale l’attrice si è lasciata andare a dichiarazioni forti sull’ex protagonista di Temptation Island.

Le parole di Beatrice Luzzi su Perla Vatiero

Mentre parlava con Anita Olivieri e Rosy Chin, Beatrice Luzzi, come riporta Biccy, è tornata sulla rivalità con Perla Vatiero e, descrivendo l’atteggiamento dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti nei suoi confronti, si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti ammettendo di aver paura delle sue reazioni.

“Ho l’impressione [che Perla, ndr] che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”, le parole della Luzzi, come riporta Biccy, che Perla non ha ascoltato











