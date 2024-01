Beatrice Luzzi come Fedro Francioni: da papabili vincitori del Grande Fratello al lutto/ Abbandoni e drammi

Beatrice Luzzi come Fedro Francioni: da possibili vincitori del Grande Fratello al ritiro per un grave lutto

La notizia del ritiro di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello 2023 ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori. L’attrice, grande protagonista di quest’ultima edizione del reality che riaccoglie anche volti sconosciuti al mondo dello spettacolo, ha detto addio al gioco dopo essere stata colpita da un grave lutto: la morte di suo padre.

Il dramma di Beatrice però riporta alla mente altre vicende simili, più o meno recenti, che hanno avuto luogo nella Casa del Grande Fratello. Una di queste ha come protagonista Fedro Francioni, concorrente del Grande Fratello 3, quello che vide tra i protagonisti Luca Argentero.

Molto amato dal pubblico, Fedro Francioni, dopo 67 giorni di permanenza, decise di abbandonare la Casa del Grande Fratello a causa di un lutto che aveva colpito la sua famiglia. Fu lui stesso poi a raccontare, in un’intervista al Corriere della Sera, “Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora, che ti fanno entrare e uscire. Mi dissero: o dentro o fuori. Sono felice di aver scelto gli affetti familiari“. Per molti fu però un vero colpo visto che Fedro era già marchiato come uno dei papabili vincitori di quell’edizione, poi vinta da Floriana Secondi.

Un destino che lo accomuna proprio a Beatrice Luzzi, tra i concorrenti preferiti del Grande Fratello 2023 e per molti possibile vincitrice. Ma i lutti nella Casa del Grande Fratello non sono finiti qui: come dimenticare pochi anni fa l’annuncio della morte del fratello di Dayane Mello in un incidente stradale. La modella brasiliana era nella Casa e decise poi di rimanerci e affrontare lì quel grande dolore.











