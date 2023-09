Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: “Ha messo tutte contro di me al GF”/ “Mi vede come rivale”

Beatrice Luzzi accusa Massimiliano Varrese al Grande Fratello: “È lui che mi ha messo tutte contro”

Beatrice Luzzi si conferma la regina della Casa in questa prima settimana di Grande Fratello. È lei ad aver animato la Casa, creando le prime dinamiche, ed è ancora lei la protagonista di più di uno scontro di questi primi giorni. Se la sua ‘nemica’ numero uno si conferma essere Rosy Chin, per l’attrice c’è un altro concorrente che sarebbe invece l’artefice dell’inimicizia di alcune ragazze nei suoi confronti: Massimiliano Varrese.

Confrontandosi con Marco, Beatrice ha infatti ammesso: “Massimiliano mette tutti contro di me, è da giorni che dice che sono imperativa, ficcante… non so perché, forse per competizione, mi vede come rivale!”

Beatrice Luzzi criticata anche da Lorenzo: “Troppo severa”

Massimiliano ha ascoltato la critica di Beatrice, confermando di trovarla effettivamente eccessiva in alcuni atteggiamenti. “Alla fine io so da quale parte devo stare che è la mia, infatti dico le cose chiaramente.” ha ammesso poi in confessionale.

Di un’idea simile è Lorenzo, che ha accusato Beatrice di non accettare alcuna critica che la riguarda; poi in confessionale ha aggiunto: “Mi è sembrata troppo severa, a 50 anni dovresti avere una visione di queste cose molto diversa.”

