Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: rapporto in crisi?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi starebbero affrontando una crisi nel loro rapporto. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello e aver iniziato una storia interrotta durante la permanenza nella casa, la Luzzi e Garibaldi hanno ricominciato a frequentarsi al termine del reality mostrandosi spesso insieme. I due, inoltre, hanno anche partecipato ad alcuni eventi insieme scatenando l’entusiasmo dei fan che hanno sempre sperato di vederli nuovamente insieme come coppia.

Un desiderio che si stava realizzando, almeno fino a pochi giorni fa quando un’indiscrezione riportata da Deiniara Marzano, ha svelato nuovi dettagli sul rapporto tra i due. A riportare la nuova indiscrezione su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stata Deiniara Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una segnalazione aggiungendo dei particolari.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: spunta la gelosia

I fan di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, attenti a tutto, hanno notato un gesto social che ha scatenato la preoccupazione di tutto il fandom. I due ex concorrenti del Grande Fratello avrebbero smesso di seguirsi dopo una lite scatenata, a quanto pare, dalla gelosia. “Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei hanno girato dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del Gf e dove poi lui ha seguito una ragazza su Instagram un po’ per farla ingelosire. Va beh, comunque niente di grave, l’amore non è bello se non è litigarello”.

Cosa sarà accaduto tra i due? Deianira ha poi pubblicato una successiva storia sottolineando come la gelosia si reciproca. Ad oggi, tuttavia, non si sa cosa sia effettivamente accaduto tra i due: i fan, tuttavia, sperano che entrambi riescano a mettere da parte tutto risolvendo la situazione dopo il retroscena svelato da Garibaldi.