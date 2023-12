Beatrice Luzzi demolisce Sara Ricci: “Inaridita dalla vita”/ “Snob nei confronti del Grande Fratello”

Beatrice Luzzi demolisce Sara Ricci al Grande Fratello: “Inaridita”

Si accende subito lo scontro in diretta al Grande Fratello 2023 nel corso della puntata del 9 dicembre. Un filmato riassume le stoccate che alcuni concorrenti si sono lanciati durante un gioco natalizio. Al centro della discussione finisce però Beatrice Luzzi, che ha rivelato che, se dovesse eliminare qualcuno, eliminerebbe l’amica Sara Ricci. La motivazione? “L’ho trovata poco rispettosa del gioco, quasi un po’ snob nei confronti del Grande Fratello”.

Grande Fratello 2023, 25a puntata/ Diretta, eliminato: Beatrice Luzzi contro "l'arida" Sara Ricci

“Io non sono snob, io conosco il mio valore!” è stata la risposta di Sara dopo questa ammissione di Beatrice. Lo scontro è però proseguito in diretta, quando Signorini ha chiesto a Beatrice le motivazioni per le quali è arrivata a definire l’amica ‘inaridita dalla vita’.

Beatrice Luzzi contro Sara Ricci, lei replica in diretta

“Inaridita? Io continuo a dire le cose che sento anche se sono scomode, e lo faccio anche con i familiari, con i miei figli… – ha spiegato Beatrice in diretta su Canale 5 – Lei ha avuto, e lo ha confermato poi parlando con me, che è stata diciamo un po’ snob nei confronti del gioco.” Sara però nega le accuse: “Io non mi sento affatto inaridita dalla vita, anzi. Io sono evanescente, una persona non pettegola, anzi un’eroina positiva!”

Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli, chi sono figli di Fiordaliso/ Lei "Sono una lupa, mangio chi me li tocca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA