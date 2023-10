Beatrice Luzzi e l’incontro con Madonna: “Nel 2002 eravamo sul set insieme”/ “Mi chiese chi fossi perché…”

Beatrice Luzzi e l’incontro con Madonna: il retroscena inedito

Beatrice Luzzi continua ad essere la protagonista indiscussa del Grande Fratello 2023. L’attrice continua a dividere la Casa e creare qualche dissapore, ma di certo smuove le carte e si rende interessante al pubblico. Interessanti sono però anche molti aneddoti che riguardano la sua vita. Uno in particolare è stato raccontato nel nuovo numero del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, riportando ciò che l’attrice di Vivere ha rivelato sul suo blog.

Beatrice avrebbe infatti avuto un faccia a faccia con Madonna circa 20 anni fa, quando si trovava sul set del film Travolti dal destino, che vede proprio la pop star protagonista. “Facevo un piccolo ruolo, una ricca proprietaria di yacht. – si legge – Però siccome in quel periodo apparivo nella soap televisiva, per la gente che veniva a curiosare sul set ero famosissima. Tutti venivano a chiedermi autografi. La cosa sorprese molto Madonna che mi chiese ‘Ma chi sei?’”.

Beatrice Luzzi ha davvero avuto un flirt con Gerard Butler?

Madonna dunque, meravigliata dalla calca di fan attorno a Beatrice Luzzi, si è rivolta all’attrice cercando di comprendere chi fosse e il perché di tanta attenzione. D’altronde quello con Madonna non è stato l’unico incontro con una star mondiale per Beatrice Luzzi, che fu infatti paparazzata insieme all’attore Gerard Butler. Il settimanale ha però chiarito una volta per tutte se tra loro c’è davvero stata una storia d’amore come si è vociferato: “Si parlò di un loro flirt in costiera, ma chi era presente smentisce. Flirt non pervenuto.”

