Christopher Ciccone, chi è e com’è morto il fratello di Madonna, lei: “Non sta più soffrendo”

Grave lutto per la Regina del Pop, venerdì 4 ottobre 2024 è morto il fratello di Madonna, Christopher Ciccone. Legatissimo alla sorella, ha iniziato la sua carriera proprio con lei, prima come suo ballerino e coreografo e successivamente è diventato il suo consulente creativo fino a dirigere negli anni ’90 i tour mondiali di Veronica Ciccone, questo il nome all’anagrafe della pop star. Nel 1990 ha curato il “Blond Ambition World Tour” e “The Girlie Show” nel 1993. I rapporti tra i due fratelli non sono, però, sempre stati sereni e idilliaci. Nel 2008, infatti, in occasione dei 50 anni di Madonna, l’uomo ha pubblicato “Life With My Sister Madonna”. Nel libro ha definito la sorella ‘meschina’ e bugiarda’ oltre a tratteggiarla come una persona avida e perfezionista, subdola e calcolatrice.

I rapporto tra i due si sono ricuciti solo in anni più recenti quando è iniziata la malattia Christopher Ciccone. Il fratello di Madonna è morto, infatti, per le complicanze di un tumore a soli 63 anni. The Hollywood Reporter riporta che “Christopher ha lottano contro il cancro per anni e si è spento “serenamente”, circondato dal marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia.” Madonna ha voluto annunciare la morte del fratello Christopher Ciccone con un lungo post di addio sui social in cui ha annunciato: “Sono felice che non stia più soffrendo. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta danzando da qualche parte.”

È morto il fratello di Madonna, Christopher Ciccone: i rapporti tra i due

Su com’è morto Christopher Ciccone è noto che si è spento a causa di un tumore dopo aver combattuto per anni contro la malattia. Sulla sua vita privata, invece, le informazioni sono più rare. Dopo aver iniziato la carriera insieme alla sorella negli anni 2000 tra i due c’è stata una rottura. I rapporti si sono incrinati con l’uscita del libro dell’uomo contro la sorella in cui ha anche scritto feroci critiche e attacchi. Altro momento di attrito fu nel 1991, quando Madonna portò le videocamere sulla tomba della madre per il suo documentario Truth or Dare. Solo di recente i due erano riusciti a ricostruire il loro legame. Quando Madonna ha scoperto la malattia del fratello i due si sono chiariti e riappacificati: “Non ci siamo parlati per un po’, ma quando mio fratello si è ammalato, siamo tornati l’uno dall’altro. (…) Ha sofferto molto verso la fine.” Un anno fa la cantante aveva perso anche il fratello maggiore, Anthony Ciccone, morto a 66 anni dopo una vita segnata dalle dipendenze.