Le emozioni ed esperienze della bella stagione, condita da viaggi in giro per il globo, pare abbiano generato un contraccolpo non da poco per una coppia nota dello showbiz. Madonna e il fidanzato Akeem Morris si sarebbero lasciati: questo quanto racconta il Corriere della Sera, un rottura recente ma che ancora non è testimoniata da fonti certe e balza all’attenzione dei curiosi e appassionati sotto forma di voci di corridoio, confermate però da chi è navigato nel settore.

Lei 66 anni, lui 28: non sembra essere un problema per Madonna e il fidanzato Akeem Morris – calciatore di professione – ma a quanto pare con il passare del tempo il fattore anagrafico potrebbe aver inciso sulla rottura. “Madonna con questo toyboy ha riscontrato lo stesso problema che ha avuto con tutti i suoi uomini recenti: la differenza d’età è diventata un problema”. Questo quanto riporta il Daily Mail citando una fonte anonima.

Madonna e il fidanzato Akeem Morris, liaison al capolinea: “Giunto il momento di prendere strade diverse…”

Ma quindi, Madonna e il giovane fidanzato Akeem Morris si sono lasciati? Sempre dal Daily Mail arrivano fonti – come racconta il Corriere della Sera – che raccontano delle ragioni che avrebbero inciso sulla rottura: “… Provengono da epoche diverse; Madonna si è accorta che Akeem aveva uno sguardo sul mondo distante dal suo proprio come è accaduto con i ragazzi che ha frequentato in passato”.

Come anticipato, sarebbe stato ‘fatale’ per la liaison anche il tornare alla normalità dopo le esperienze adrenaliniche dell’estate in giro per il mondo: “Quando i viaggi in giro per il mondo si sono fermati è finita l’eccitazione” – spiega la fonte anonima del Daily Mail – “Alla fine tutto ha seguito il suo corso naturale e non ci sono rancori e drammi: era giunto il momento per entrambi di prendere strade diverse”.

