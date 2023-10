Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, pace fatta al Grande Fratello 2023?/ “Ora la vedo in modo diverso…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno davvero deposto le armi?

La 15a puntata del Grande Fratello 2023 non poteva che avere tra i primi argomenti l’armistizio più clamoroso di questa edizione; quello tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Insieme se le sono dette di santa ragione, senza risparmiare colpi e bordate degne di nota. Nel corso dell’ultima settimana qualcosa è però cambiato; lo stesso attore ha spiegato come dopo il faccia a faccia in studio abbia iniziato a guardare la collega in maniera differente.

Alfonso Signorini, dopo un confronto tra i concorrenti in nomination, ha lanciato una clip che racchiude il clamoroso cambio di rotta di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi nel merito del loro rapporto. Buona parte della casa si è detta perplessa, in particolare Giuseppe Garibaldi. Tornati in studio, subito la parola è stata data all’attrice. “Come mai un cambio di rotta così manifesto? Sono due piani paralleli coincidenti, ma non hanno nulla a che vedere tra loro. Massimiliano ha ridimensionato tutto, io aspettavo da settimane una sua distesa. Il discorso con Giuseppe è ben altra cosa, le cose non si intersecano…”.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, tra i dubbi della Casa e allusioni a tinte rosa

Beatrice Luzzi ha dunque spiegato di non vedere alcun paragone tra il rapporto con Giuseppe Garibaldi e quello con Massimiliano Varrese. Quest’ultimo, incalzato sul tema, ha invece asserito: “Spontaneità o strategia? La prima, anche qualche settimana fa ho manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice, non capisco quindi le dichiarazioni di Giuseppe. Dopo la puntata in studio io l’ho vista in un altro modo”. Queste le parole dell’attore che ha poi smentito la tesi di Giuseppe Garibaldi che ha alluso ad finto interesse per mera strategia di gioco. “Se ci sto provando come dice Giuseppe? Assolutamente no, avvicinarsi e conoscersi penso sia lecito anche perché non l’abbiamo mai fatto veramente”.

La 15a puntata del Grande Fratello 2023 è proseguita con l’intervento di Cesara Buonamici sul particolare armistizio tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Nello specifico, l’opinionista ha stuzzicato l’attore con una battuta riguardante la camera da letto. “Se beatrice si siede sul mio letto faccio di nuovo una scenata? No, tempo fa avevo risposto a quel quiz famoso dove dicevo con chi avrei voluto passare del tempo a letto e scelsi lei… Parliamo di settimane fa, i tempi sono cambiati”.











