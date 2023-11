Beatrice Luzzi furiosa con Signorini e il Grande Fratello/ “Chiunque può dire qualsiasi cosa perché…”

Beatrice Luzzi, lo sfogo contro il Grande Fratello

Beatrice Luzzi è indubbiamente la protagonista indiscussa del Grande Fratello 2023. L’attrice, negli scorsi giorni, ha avuto una dura discussione con Alex Schwazer che l’ha accusata di aver confidato di avere un interesse per lui. Beatrice ha negato e Alfonso Signorini ha detto che avrebbe fatto cercare il video del momento agli autori. Tale video, però, non è stato trovato e, durante la puntata del 30 ottobre, Signorini, parlando con Schwazer, ha detto: “Questo non significa che tu stia mentendo. Perché Il GF non registra tutto in ogni angolo della casa”.

Tale situazione ha creato una discussione nella casa con alcuni concorrenti che hanno fatto notare a Beatrice che non può dare del bugiardo ad Alex. Le parole dei coinquilini, quelle di Signorini e l’assenza del video hanno scatenato la reazione di Beatrice che non tollera che non venga ripreso tutto ciò che accade in casa.

Le parole di Beatrice Luzzi

“Adesso il concetto è questo: chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto. E quindi tu hai il 50% della ragione nel dire qualunque cosa. E siccome Paolo dice che la ragione è a metà, io dirò che lui mi ha baciata. Se poi il GF non trova il video, fifty fifty. Ormai a questo punto vale tutto, la regola è stata infranta”. Così Beatrice Luzzi ha iniziato il suo sfogo contro il reality.

“Ragazzi io trovo che sia molto grave che passi il messaggio che chiunque può dire qualunque cosa perché poi può essere che non c’è il video. La regola fondamentale su cui si basa il Grande Fratello è che noi siamo ripresi 24 ore su 24. Se adesso abbiamo infranto questa premessa allora tutto diventa possibile. Ora non ci sono più regole, chiunque può dire qualsiasi cosa perché forse il video non c’è e non siamo stati ripresi. Questo secondo me è un errore veramente imperdonabile. Ma proprio imperdonabile. Fifty fifty? Ma fifty il cavolo! Punto! Basta! L’unica regola era quella, le riprese tutto il giorno. Se non si trovava il video la cosa non era stata detta e adesso cambia tutto”, ha aggiunto l’attrice.

