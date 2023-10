Beatrice Luzzi: “Jane Alexandre mi rubò il ruolo in Elisa di Rivombrosa”/ “Me l’ha sfilato scorrettamente”

Beatrice Luzzi choc al Grande Fratello 2023: “Jane Alexandre mi rubò il ruolo della Marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa”

Nuovo capitolo dello scontro a distanza tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander quello andato in onda nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 5 ottobre. Nei giorni scorsi la gieffina ha lanciato una pesante stoccata alla collega, rivelando che le avrebbe rubato un ruolo importante per la TV. Cosa che ribadisce poi anche in diretta su Canale 5, aggiungendo ulteriori dettagli.

Beatrice ha infatti rivelato che il ruolo in questione era quello della Marchesa Lucrezia nella celeberrima serie Elisa di Rivombrosa, andata in onda su Canale 5 quasi 20 anni fa. “Me l’ha sfilato in modo scorretto. – ha dichiarato Luzi, entrando poi nel dettaglio – Io ero appena uscita da Vivere, feci poi un provino molto bello avevo il ruolo in mano poi però mi dissero che avevano dovuto prendere lei, non mi chiedere come e chi e quando però è andato così, lo sottoscrivo.”

Massimiliano Varrese difende Jane Alexander

Massimiliano Varrese ha però voluto spezzare una lancia a favore di Jane Alexander, che è una sua cara amica nonché collega: “Questa cosa dei ruoli rubati è da sfatare. – ha tuonato – È brutto secondo me parlare così dei colleghi.” Per l’attore, dunque, l’accusa di Beatrice Luzi è sbagliata e non veritiera. Non resta che attendere la nuova replica di Jane Alexander, se ci sarà.

