Beatrice Luzzi: “Letizia gira sempre mezza nuda, si infila nei letti…”/ Buonamici attacca: “Sei denigratoria”

Beatrice Luzzi, le parole su Letizia Petris scatenano l’ira di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi, Letizia Petris e Cesara Buonamici: sono le tre donne protagoniste di un battibecco in diretta al Grande Fratello 2023 nato da alcune dichiarazioni fatte dall’attrice. Beatrice, durante una chiacchierata con Sergio e Stefano in Casa, ha analizzato il comportamento di Paolo Masella e Letizia Petris, definendo la loro “un’alleanza più che una vera coppia”. Ha poi aggiunto di trovare Paolo ‘pesantuccio’ e geloso anche in maniera incoerente nei confronti di Letizia, visto che lei “gira sempre mezza nuda ed è molto disinibita! Poi va nei letti di tutti…”

Proprio queste parole vengono sottolineare da Alfonso Signorini, che ne chiede spiegazione a Beatrice e reazione a Letizia. “Per quanto riguarda il discorso della disinibita, è una cosa che apprezzo, lei è la prima che va nei letti delle persone con grande semplicità e amicizia e spero che lei confermi”, spiega allora l’attrice. Letizia conferma di sentirsi bene nel suo corpo ma accusa Beatrice di aver detto quelle frasi non come un complimento bensì in tono denigratorio.

Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: “Hai usato parole denigratorie su Letizia”

Con lei è d’accordo Cesara Buonamici, che critica infatti l’uscita di Beatrice Luzzi in diretta: “C’è una cosa su Beatrice che mi è andata di traverso. Adesso tu dici ammiro Letizia perché è disinibita, quando hai detto quella frase giri sempre col sedere di fuori non è di ammirazione. – ha tuonato l’opinionista, continuando con un attacco più deciso – Io provo fastidio quando si usano elementi di denigrazione maschili, con tutte le cose che abbiamo contro noi donne, perché dire una frase del genere.” Beatrice però chiarisce la sua posizione: “Mi spiace che l’hai presa come denigrazione, mi sono permessa di dire che se una persona fa la doccia in maniera disinibita o gira in costume è normale”











