Grande Fratello 2023, 31a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto tra Mirko e Garibaldi

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 31a puntata 15 gennaio 2024

Lunedì 15 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. Dopo quattro mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, le dinamiche sono sempre più infuocate e i vari gruppi sempre più divisi. Il compito di evitare che la situazione degeneri spetta ad Alfonso Signorini che, questa sera, nello studio di Cinecittà, insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, condurrà una puntata davvero imperdibile al termine della quale ci sarà un’eliminazione che potrebbe essere molto dolorosa per alcuni concorrenti.

Paolo Masella chiude con Letizia Petris al Grande Fratello 2023?/ “Non la voglio nella mia vita….”

Beatrice è tornata in Casa ed è ritornata anche in Nomination insieme a Federico, Rosanna e Monia. A loro si sono aggiunti Anita, Paolo, Sergio e Stefano. Chi perderà la sfida al televoto? Stando a quello che dicono i sondaggi online, a rischiare sono Paolo, Stefano, Monia, Federico e Rosanna. Non correrebbero alcun rischio, invece, Beatrice, Anita e Sergio.

Paolo Tonoli, ex marito Fiordaliso e papà Paolino/ Matrimonio difficile: "Ancora oggi non va via il dolore"

Le sorprese della 31a puntata del Grande Fratello 2023

Serata di grandi sorprese quella di questa sera per i concorrenti del Grande Fratello 2023. A vivere una serata davvero speciale sarà Fiordaliso che vivrà un’emozione impareggiabile. Paolo, il figlio più piccolo della cantante, entrerà nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla madre. Per Fiordaliso, l’emozione sarà tangibile soprattutto perché convinta di non poter ricevere una visita dal vivo dei suoi figli.

Sorpresa anche per Anita Olivieri che, questa sera, avrà la possibilità di rivedere e riabbracciare il fratello Leandro di cui parla spesso in casa e di cui sente fortemente la mancanza avendo un rapporto davvero speciale con lui.

Paolino Tonoli, chi è il figlio di Fiordaliso/ "È bellissimo, fa il regista": i problemi in gravidanza

Il confronto tra Mirko e Garibaldi e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Non solo emozioni per i concorrenti del Grande Fratello 2023 in questa trentunesima puntata. Non mancheranno, infatti, gli scontri. In particolare, in casa, ci sarà un importante ritorno ovvero quello di Mirko Brunetti, sempre più infastidito dall’atteggiamento di Giuseppe Garibaldi. Questa sera, tra Mirko e il bidello calabrese, ci sarà un faccia a faccia senza esclusioni di colpi.

Una puntata ricchissima, dunque, quella apparecchiata da Signorini e dagli autori del reality. Per non perdere nulla della serata, basterà sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. Come sempre, inoltre, grazie a Mediaset Infinity, il Grande Fratello 2023 può essere seguito anche in diretta streaming.

© RIPRODUZIONE RISERVATA