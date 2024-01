Beatrice Luzzi, lo staff rompe il silenzio dopo il lutto/ La scelta dell’attrice in memoria del padre

Beatrice Luzzi dopo il lutto

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023 dopo la scomparsa del padre. L’attrice ha deciso di affrontare il lutto insieme alla sua famiglia ricevendo il sostegno del pubblico e dello staff del Grande Fratello. L’uscita di Beatrice dalla casa pare non sia ancora definitiva e si scoprirà la sua decisione finale nel corso della prossima puntata del reality show in onda lunedì 8 gennaio. Nei confronti di Beatrice è partita una macchina di solidarietà mentre nella casa diversi concorrenti sono finiti nella bufera per alcuni atteggiamenti avuti dopo l’uscita di Beatrice.

Lo stesso Alfonso Signorini, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha puntato il dito contro il cast del reality mostrando solidarietà a Beatrice che, nel frattempo, attraverso il suo staff, si è rivolta ai fan svelando la sua decisione in memoria del padre.

“Beatrice e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l’amore che avete riversato su lei e i suoi cari, in questo momento di sconforto”.

