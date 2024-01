Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello?/ “Deciderà lei”, gli ultimi aggiornamenti

Beatrice Luzzi deciderà se rientrare al GF: le ultime novità

Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare il reality show a causa della morte del padre. In molti si chiedono se l’uscita dell’attrice sia definitiva o se presto tornerà nella casa più spiata d’Italia. Ebbene, l’inviata di Pomeriggio 5 che si occupa del GF ha spiegato che la decisione spetterà solo a Beatrice se rientrare o meno in gioco.

“Come già sappiamo Beatrice Luzzi è uscita stamani dalla casa del Grande Fratello. Questo perché purtroppo ha avuto un grave lutto e lo possiamo dire perché la comunicazione è stata fatta sul suo profilo Instagram ufficiale. È mancato il suo caro papà. Quindi questa mattina in tarda mattinata ha abbandonato la casa del GF e ancora non sappiamo quale sarà il suo destino nel gioco. Va detto che non è ancora stato stabilito se rientrerà o non rientrerà. Questo lo deciderà lei insieme al Grande Fratello ” ha affermato l’inviata a Myrta Merlino. La sua uscita, dunque, non è ancora definitiva saranno gli autori a comunicare la decisione dell’attrice.

Beatrice, arriva il messaggio di cordoglio da Dayane Mello: le sue parole

L’uscita dell’attrice dal Grande Fratello ha scosso il pubblico fuori della casa. Il dolore per il lutto è stato compreso da diversi vip, che l’hanno supportata. La prima a scrivere per l’attrice è stata Adriana Volpe: “Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione“.

In queste ultime ore, arriva anche il messaggio di Dayane Mello. La modella brasiliana aveva perso il fratello in un incidente stradale, mentre era concorrente del reality show. A causa delle direttive anti-covid, Mello decise di rimanere nella casa e seguire il funerale via streaming: “Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore” ha scritto la modella, mandando un messaggio di cordoglio all’attrice. Nelle ultime ore, è poi arrivato un messaggio di sostegno anche da parte di Valentina Melis ex di Massimiliano Varrese.

