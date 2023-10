Beatrice Luzzi, polemica per una frase choc su Alex Schwazer al Grande Fratello 2023/ “E’ scorretto…”

Grande Fratello 2023, non c’è pace per Beatrice Luzzi: scontro con Alex Schwazer

Definire roventi le ultime ore al Grande Fratello 2023 sarebbe quasi riduttivo; neanche a dirlo, al centro delle polemiche e diatribe è finita nuovamente Beatrice Luzzi. L’attrice non se la sta passando benissimo; da un lato deve dirimere le ultime controversie con Giuseppe Garibaldi dal punto di vista sentimentale, dall’altro si trova a dover affrontare un nuovo “avversario” nella Casa più spiata d’Italia, Alex Schwazer.

Alex Schwazer choc su Beatrice Luzzi: "Giuseppe? A te piaccio io, me l'hai detto"/ Lei furiosa: "Follia pura"

Il conflitto tra Beatrice Luzzi e Alex Schwazer è partito dall’ultima puntata – andata in onda giovedì – quando l’atleta ha deciso di nominare l’attrice offrendo come motivazione proprio il rapporto con Giuseppe Garibaldi. Il campione olimpico ha poi rincarato la dose anche nelle ore successive, alludendo addirittura ad un presunto interesse, con tanto di avances, nei suoi confronti da parte di Beatrice Luzzi. Quest’ultima ovviamente ha sbottato ed ha rispedito al mittente, con toni e modi coloriti, le accuse ricevute dal concorrente del Grande Fratello 2023.

Alex Schwazer contro papà di Heidi Baci al Grande Fratello/ "Se mia figlia avesse paura di me avrei fallito"

Beatrice Luzzi all’attacco, che stoccata per Alex Schwazer: “Scorretto a livello internazionale…”

Dopo le accuse ricevute da Alex Schwazer, la reazione di Beatrice Luzzi è stata tutt’altro che placida. Il punto più “alto” della reazione è forse arrivato nella giornata di ieri in un confronto avuto con Fiordaliso. Come riporta Gossip e Tv, l’attrice si è nuovamente espressa nel merito della diatriba avuta con l’atleta con riferimento alle accuse ricevute sia in riferimento al rapporto con Giuseppe Garibaldi sia sulle presunte avances nei confronti del campione olimpico. Proprio in questo nuovo sfogo l’attrice ha pronunciato delle parole tanto velenose quanto pesanti, al punto da portare la cantante a dissociarsi.

Alex Schwazer piange al Grande Fratello 2023 per il figlio Noah/ Sorpresa in diretta, lui: "Voglio uscire"

“Eccolo là, è anche uno scorretto e l’ha dimostrato a livello internazionale”, queste le parole di Beatrice Luzzi – riportate da Gossip e Tv – che sembrano chiaramente riferite alla squalifica per doping subita da Alex Schwazer. Immediata la reazione di Fiordaliso una volta appreso il riferimento: “No, non la voglio sentire questa cosa”. Non contenta, l’attrice ha però rincarato la dose: “Eh, però esiste”. Mancano ancora due giorni alla prossima puntata del Grande Fratello 2023 e sicuramente Alfonso Signorini punterà i riflettori su questa discutibile affermazione dell’attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA