Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono lasciati al Grande Fratello 2023?/ “Ero innamorato di Samira…”

Grande Fratello 2023: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ad un passo dalla rottura

Al Grande Fratello 2023 sembrava essersi creato del terreno fertile per la nascita di un amore puro; la realtà delle ultime ore è però stata segnata da una brusca chiusura. Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sembrano essere arrivati al capolinea del flirt che li vedeva protagonisti nella Casa più chiacchierata d’Italia. Come riporta Biccy, il Nip ha confessato un sentimento nascosto ma già precedentemente i malumori con l’attrice avevano posto un freno al futuro della relazione.

Giuseppe Garibaldi piange per l'uscita di Samira dal GF/ Beatrice gelosa:"La verità è venuta fuori"

Tentando di ricostruire i fattori che hanno portato alla rottura, si è partiti dai dubbi di Beatrice Luzzi sulle reali intenzioni di un rapporto futuro da parte di Giuseppe Garibaldi. Nelle precedenti dichiarazioni al Grande Fratello 2023, il giovane sembrava volersi tuffare senza troppe remore in questa liaison, salvo fare più di qualche passo indietro negli ultimi giorni. L’attrice ha preso atto della situazione e ha palesato le sue sensazioni senza troppe remore; dal canto suo, Giuseppe Garibaldi sembrava quasi non aspettare altro per allontanarsi da Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi innamorata di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ "E' il più sincero e altruista…"

Giuseppe Garibaldi ammette: “Non potevo dire a Samira di essere innamorato di lei…”

Come anticipato – e come spiega Biccy – la rottura tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sarebbe stata seguita da una clamorosa confessione del giovane. Parlando con Anita Olivieri, il concorrente del Grande Fratello 2023 avrebbe confermato di essere innamorato di Samira Lui. “Gli occhi parlano, almeno ti liberavi, lei lo sapeva già che l’amavi e non avrebbe cambiato il rapporto, ti saresti tolto un peso”. Queste le parole della coinquilina che ha cercato di far capire come la cosa fosse già chiara a buona parte della Casa, compresa la diretta interessata.

Samira Lui eliminata al Grande Fratello 2023, Garibaldi in lacrime/ Signorini: "Sembri innamorato cotto!"

“Anita, non potevo dirle che ero innamorato di lei”, ha risposto così Giuseppe Garibaldi – come riporta il portale – di fatto confermando i suoi sentimenti per Samira Lui, decisamente in contrasto con il rapporto che sembrava nascere con Beatrice Luzzi. “Io sapevo che lei non poteva ricambiare, era normale; avevo paura che dicendole queste cose lei per mantenere una sua figura si allontanava”. Come sottolinea Biccy, Giuseppe Garibaldi non ha ancora rivelato i suoi sentimenti per Samira Lui direttamente all’attrice pur avendo chiuso il rapporto; chissà quale sarà la reazione una volta appurato il tutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA