Beatrice Luzzi scettica su Anita Olivieri e Alessio Falsone/ “C’è sicuramente feeling, ma…”

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi e i dubbi su Anita Olivieri e Alessio Falsone

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024, Anita Olivieri ha chiuso un cerchio della sua vita e ne ha aperto un altro, improvviso e a tratti inatteso. La concorrente, infatti, non ha ricevuto la chiamata da parte del fidanzato Edoardo che, evidentemente deluso dal suo avvicinamento ad Alessio Falsone, ha preferito non parlare con lei in diretta rifiutando la possibilità di un confronto telefonico. Sul fronte opposto, invece, la ragazza ha deciso di approfondire la conoscenza con Alessio e di concedersi una romantica cena in suite.

Tuttavia, chi nutre alcuni dubbi sul presunto loro innamoramento è Beatrice Luzzi. L’attrice, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, si è ritrovata a parlarne con Letizia Petris in giardino dopo la puntata. In particolare, ammette che Alessio ha un comportamento da “playboy” e, pur constatando che tra loro c’è complicità, non vede il loro avvicinamento in maniera del tutto positiva: “Lui è entrato con Greta, poi è passato a Perla e poi è finito ad Anita. C’è sicuramente feeling, ma…“.

Letizia Petris su Anita Olivieri: “Non credo si sia improvvisamente sbloccata“

Letizia Petris dice la sua e ritiene che, nel concreto, Alessio Falsone non ci avrebbe mai provato con Greta o Perla se non con scherzi e battute, com’è nella sua natura da corteggiatore: “Ne parlavo ieri con Perla, penso faccia parte della sua persona e quindi può essere interpretato in maniera ‘sbagliata’. Io penso che uno come Alessio in concretezza non ci avrebbe mai provato né con Perla né con Greta, se non sullo scherzo e sulla risata. Ci sa molto fare“.

Parlando invece della Olivieri, la fotografa rivela di essersi confrontata con lei mesi fa sulle loro rispettive situazioni sentimentali con gli ex fidanzati: “Non credo che si sia improvvisamente sbloccata. Ci ho parlato con Anita, io le parlai della mia relazione e lei mi parlò molto di Edoardo. Ci trovammo nella stessa situazione“. Beatrice Luzzi a quel punto espone il suo pensiero, confermando il feeling tra Anita e Alessio pur nutrendo alcuni dubbi su questa possibile nuova coppia del Grande Fratello 2024: “Sono sicuramente presi“. Letizia, infine, ritiene che Anita non riesca al momento a controllare la situazione con Alessio: “Vedo un non riuscire a controllare una passione, e la capisco perché ho passato la stessa cosa“.

