Beatrice Luzzi: “Se sono tornata, é per una ragione valida…”/ La confessione al Grande Fratello 2024

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi registra una confessione intimista: la replica all’accusa

Dopo l’uscita di scena dal reality show e il ritorno nella Casa, Beatrice Luzzi diventa protagonista di una confessione intimista, al Grande Fratello 2024. L’occasione che ha ora la “regina di cuori” per i voti nel supporto dell’occhio pubblico ai televoti ad oggi superati, di raccontarsi svelando la sua verità a dispetto delle malelingue, é una confidenza tra le dinamiche nel gioco sulla convivenza forzata.

“Se sono tornata è per una ragione valida, anche per quello che è successo fuori – fa sapere Beatrice Luzzi, che intanto divide l’opinione dell’occhio pubblico nel web, per la scelta più o meno condivisa o discussa di rientrare al Grande Fratello, nonostante il lutto in famiglia-. Tra l’altro sono riuscita a risolvere perfettamente la situazione di mia madre ed ho avuto una grande fortuna. Con la sua filippina abbiamo trovato l’accordo che oltre la mattina andrà tutte le notti a dormire con lei”. Il riferimento é alla situazione familiare che Beatrice Luzzi ha appreso al recente ritiro, nel momento in cui rientrava a casa in seguito alla morte del padre architetto, Paolo Luzzi: “Quindi mia sorella è molto sollevata. I week end in cui non può la filippina o mia sorella, andrà la donna che mi aiuta. Mia madre è contenta perché adora la filippina e le vuole molto bene. Non avrebbe mai voluto altre. Mia sorella era in difficoltà perché mia sorella cercava una badante, ma mia madre non le voleva. Quindi adesso la mamma è contenta e mia sorella è tranquilla così potrà anche tornare a viaggiare per lavoro. A fine gennaio inizia ad andare la donna che mi aiuta”.

Beatrice Luzzi ammette che il supporto dei familiari per il proseguimento nel gioco di Grande fratello 2024, alla fine, riesca a prevalere, quindi anche a dispetto delle critiche correnti nel web che la tacciano di sfruttare il lutto per il conseguimento di visibilità finalizzato alla vittoria del montepremi al Grande fratello, e quindi, il proprio tornaconto. “I miei figli volevano fortemente che io tornassi -replica indirettamente alle accuse la leader di Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi-. La mia collaboratrice domestica mi ha spronato, mia mamma, i parenti, tutti mi dicevano di tornare. Peró il vero motivo, più di tutto è quello che mi ha detto mio padre. Mi ha detto ‘stavolta non mollare, questa volta vai avanti’. Quindi per queste ragioni sono tornata”.

L’attrice, tuttavia, ammette inoltre che la sua re-entry al Grande Fratello 2024 sia anche perché il reality show rappresenta per lei un contratto importante: “è anche lavoro e non ce lo scordiamo”.











