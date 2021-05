Beatrice Marchetti è la star dell’Isola dei Famosi 2021? Per Akash Kumar sembra proprio di sì. Il modello si è complimentato con la sua collega che riesce a rimanere da sola sulla sua isola imboscadissima facendo costumi, costruendo capanne e, addirittura, pescando il ‘pesce più grosso che abbia mai visto’. Questo è il risultato dell’ultimo spostamento fatto dalla dea dell’Isola in questi ultimi giorni e mentre la diretta si avvicina, sembra che la sua sorte sia segnata e preveda ancora della solitudine per lei almeno per qualche ora. Le anticipazioni rivelano che Akash Kumar potrebbe mettersi alla prova in studio per alcuni dei suoi naufraghi preferiti, e chi può preferire se non proprio Beatrice Marchetti? Il resto lo scopriremo solo questa sera quando Ilary Blasi saluterà la bella modella e non la troverà da sola.

Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi con Nonna Cocco ma Akash Kumar…

Chi ha seguito l’ultimo daytime sa bene che Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 ha trovato già il giusto sostituto per il suo caro amico cocco che nei giorni scorsi è naufragato lasciando la modella da sola. Ma chi è spuntato al suo fianco? L’unica cosa certa è che si tratta ancora di un cocco visto che non c’è anima viva sull’isola ma questa volta Beatrice è riuscita a creare nonna cocco con tanto di pettinatura e sguardo attento. La modella continua infatti a mangiare cocchi e ad andare a caccia di cactus ma l’arrivo del pesce potrebbe darle nuovo sostentamento per i prossimi giorni in attesa di una compagna o un compagno di viaggio magari dopo l’eliminazione di questa sera.

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Andrea Cerioli furioso "Str*nza"Cesare San Mauro, compagno Angela Melillo/ Lui: "non è falsa all'Isola dei Famosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA