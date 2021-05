Beatrice Marchetti/ La sexy naufraga ancora sola all’Isola dei Famosi 2021? Gilles Rocca pronto a…

Beatrice Marchetti è la vera eroina di questa Isola dei Famosi 2021? La bella modella giunonica nelle sue forme, senza un velo di ritocco, con un lato B da urlo e i lineamenti di una dea anche senza trucco e filtri, è sicuramente quella meno a rischio visto che in queste settimane sta vivendo la sua avventura solitaria rimanendo lontana da nomination e dalle discussioni del branco, lo stesso che ha scaricato così come ha scaricato Awed, reo di averla nominata solo per via del suo no.

Il bacio di giuda della modella ha chiuso il loro rapporto ma mentre lei continua a vivere questa sua esperienza, solitaria, lo youtuber ha cambiato gruppo e vive di una nuova energia dovuta all’arrivo degli Arrivisti, ma cosa ne sarà adesso di Beatrice? La Marchetti continua a scrivere il suo diario, a fare il suo bagno al tramonto e a mangiare quello che può visto che non è ancora riuscita a pescare o altro.

Beatrice Marchetti pronta ad accogliere Gilles Rocca o l’eliminato dell’Isola dei Famosi 2021?

A tenerle compagnia, oltre il suo diario, c’è anche il suo amico cocco e sembra proprio che la fantasia è la sua vera, unica, compagna. Se nei giorni scorsi si è dilettata a costruire un bel costume che sicuramente i fan hanno apprezzato per l’effetto vedo, non vedo, questa volta Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 ha ritoccato un po’ il suo giaciglio, rendendolo ancora più bello, e poi ha continuato a dar sfogo alla sua fantasia proseguendo nella creazione di costumi interamente a base di foglie di palma e spago. Questa sera nella nuova diretta avrà modo di sfoggiarne un altro oppure è arrivato il momento per lei di avere compagnia? Al momento sembra davvero che Gilles Rocca sia quello a rischio eliminazione ma a quel punto lui potrebbe dire di no ad una continuazione al fianco della modella, ma se toccasse a Rosaria o Roberto Ciufoli?

