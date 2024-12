L’influenza di Red Canzian nel mondo dello spettacolo, prettamente della musica, è qualcosa di oltremodo oggettivo. Una notorietà conquistata con merito, talento e che inevitabilmente accende i riflettori anche sulla vita privata dell’artista. Il cantante e polistrumentista ha compiuto due volte il grande passo del matrimonio: prima nel 1986 con Delia Gualtiero, poi con l’attuale moglie Beatrice Niederwieser. Un amore quasi a bruciapelo, quasi un colpo di fulmine; è stato proprio Red Canzian a raccontare in alcune interviste del passato la genesi del loro amore e il primo incontro.

Red Canzian a La Volta Buona: “Mia moglie Beatrice? Nessuno avrebbe scommesso su di noi”/ “Mia figlia…”

“Lei è venuta a vivere con me nel 1992: la prima volta che la vidi ero con degli amici ma eravamo ancora entrambi impegnati ma già scattò qualcosa”, parlava così Red Canzian a proposito del primo incontro con l’attuale moglie Beatrice Niederwieser. Quest’ultima ha invece raccontato nel tempo di come l’amore per il musicista sia nato un passo alla volta: Mi innamorai pian piano di lui, è stata una cosa progressiva; mi ha colpito il suo modo di corteggiare, di farmi complimenti”. Una simbiosi importante, densa d’amore, come testimoniato dalle parole di Red Canzian: “Lei è una donna incredibile, è la mia roccia quando si tratta di affrontare momenti difficili”.