Red Canzian è tra i protagonisti della prossima edizione de Lo Zecchino d’Oro 2024, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959, trasmesso su Rai1. Il bassista e una delle voci dei Pooh ha scritto come autore uno dei brani in gara nella nuova edizione del popolare e seguissimo festival musicale per bambini. Si tratta della canzone dal titolo “Il magico viaggio di Marco Polo” cantata da Davide Confalone. Per il brano il chitarrista dei Pooh a collaborato con Lodovico Saccol, un vero e proprio Big dello Zecchino d’Oro visto che può vantare ben otto partecipazioni di cui 3 vittorie. Una bell’occasione per il popolare cantautore italiano che ha deciso di mettersi in gioco con il brano “Il magico viaggio di Marco Polo” di cui ha scritto la musica, mentre il testo è opera di Mario Gardini.

Red Canzian: "Dei Pooh resterà la straordinaria amicizia"/ "I miei genitori i primi fan"

Proprio una delle voci dei Pooh intervistato da tribunatreviso.it ha raccontato come è nata l’idea di dedicare una canzone a Marco Polo, viaggiare e scrittore italiano. “Dopo Casanova, il mio amore per Venezia non poteva che concentrarsi su un altro suo grande personaggio, il mercante e viaggiatore Marco Polo” – ha confessato Red.

Red Canzian a Domenica In: “Per la malattia ho rischiato di morire”/ “Non ho avuto paura, però…”

Red Canzian in gara a Lo Zecchino d’Oro: è autore del brano “Il magico viaggio di Marco Polo”

Red Canzian, autore di tantissime canzoni di successo per i Pooh (e non solo) con la canzone “Il magico viaggio di Marco Polo” questa volta ha pensato al mondo dei più piccoli con un brano pensato per tutti i bambini che amano ascoltare le storie e le favole. Una speciale dedica è per il nipotino Gabriele a cui è molto legato. “L’idea di fare un brano proprio su Marco Polo e il suo magico viaggio che ha aperto la “via della seta“” – ha detto Red che si è poi complimentato con Davide, il cantante di 10 anni, che la porterà sul palco de Lo Zecchino d’Oro 2024.

Chiara Canzian, chi è la figlia di Red Canzian/ "Gelosa di Mara Venier? Da piccola gli chiedevo spiegazioni"

Alla canzone hanno collaborato anche Lucio Fabbri negli arrangiamenti e naturalmente il Coro dell’Antoniano chiamato ad esaltarne i passaggi. Proprio Canzian ha parlato come è nata la collaborazione con Lodovico Saccol: “ci eravamo ripromessi da tanti anni di scrivere qualcosa assieme. Lui è un esperto di canzoni per bimbi più piccol”.