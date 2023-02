Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian/ Un amore sbocciato dieci anni dopo…

Beatrice Niederwieser, il primo incontro con Red Canzian dieci anni prima di diventare sua moglie

Beatrice Niederwieser è l’attuale moglie di Red Canzian, celebre artista e storico componente dei Pooh. I due sono saliti all’altare negli anni duemila, quando entrambi erano già genitori rispettivamente di Philipp, batterista e compositore con cui Red ha instaurato un rapporto speciale, e di Chiara, nata dall’amore tra il cantante e l’ex compagna Delia Gualtiero. Per quanto riguarda la relazione sentimentale con Beatrice Niederwieser, sappiamo che il primo incontro sarebbe avvenuto dieci anni prima di sposarsi, in un locale di Corvara, una delle località di montagna più rinomate. Come raccontato da Red Canzian nel corso di una delle tante interviste televisive, l’incontro con Bea è stato reso possibile da alcune amicizie comuni, anche se tra i due non è scoccata subito la scintilla.

Come rivelato sempre dal batterista, Bea sarebbe diventata sua moglie non prima di una decina di anni da quel primo incontro in montagna. “Parlarti di lei è come parlarti di bricole, a lei mi aggrappo nei momenti difficili e quello che ha fatto lei è incredibile perché ho lasciato a lei ed ai miei figli l’onere pazzesco di mettere in scena Casanova” , ha raccontato il famoso batterista, di recente, in un passaggio da Mara Venier a Domenica In, sottolinenando la loro unione granitica.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian: una donna riservata ma sempre presente nella vita del cantante

Ma cosa sappiamo invece della vita privata della Niederwieser? Andiamo subito a scoprirlo. Sull’attuale moglie di Red Canzian, sappiamo che è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo, anche se il cantante l’ha sempre definita come la sua musa ispiratrice perfetta. Beatrice, ormai da parecchi anni al fianco di uno di Canzian, ha sempre mantenuto un profilo basso per quanto riguarda la loro relazione, mantenendosi alla larga dalle luci dei riflettori e del gossip. Il suo volto tuttavia è piuttosto conosciuto al pubblico, questo perché il marito spesso parla di lei e condivide foto che li ritrae in compagnia. Tra queste foto anche gli splendidi scatti del matrimonio, celebrato il 22 giugno 2019, tra Chiara Canzian e Sandro Cisolla, partner della figlia di Red nella vita sentimentale e nel lavoro.

