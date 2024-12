Red Canzian, iconico musicista e bassista dei Pooh, allegato in indissolubilmente il suo nome a quello della band formatasi a Bologna. La carriera di Bruno Canzian, vero nome del compositore e cantautore, è cominciata molto presto. Dopo l’infanzia, passata in provincia di Treviso, dove è cresciuto all’interno di una villa nobiliare insieme ad altre famiglie non agiate come la sua, ha passato l’adolescenza a Treviso, cominciando proprio qui a suonare la chitarra. Ha poi preso parte ad alcuni concorsi musicali in Veneto, fino a formare il primo gruppo insieme ad alcuni amici d’infanzia.

Nel febbraio del 1973 venne convocato dai Pooh, alla ricerca di un bassista dopo l’addio di Riccardo Fogli. Nonostante fossero già stati visionati più di 300 musicisti, la scelta ricatta proprio sul Red Canzian, dopo un provino svolto in una lavanderia. La prima tournée per Canzian insieme ai Pooh fu negli Stati Uniti, con i pezzi imparati in fretta e furia. Al rientro in Italia dagli Stati Uniti venne ufficialmente ammesso al gruppo. Per Red Canzian, insieme ai Pooh, sono stati tantissimi i successi e gli album pubblicati.

Tutti conoscono la straordinaria carriera Red Canzian ma non tutti, invece, sanno quali sono davvero le sue passioni e i lati inediti della vita privata. Ad esempio, Red Canzian, dopo essere stato vegetariano per 13 anni, nel 2009 è diventato vegano per motivi etici, come raccontato proprio da lui. Tanti i grandi successi in carriera, ma parlando di Red Canzian non possiamo non menzionare la malattia che nel 2015 ha rischiato di strapparlo alla vita. Il cantante ha avuto la dissezione dell’aorta e come raccontato più volte sentì un forte dolore, e per questo decise di recarsi in ospedale: fortunatamente, l’artista riuscì ad arrivare appena in tempo, mentre il 40% delle persone non ha la stessa fortuna.