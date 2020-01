Beatrice Scolletta, prima Miss Italia 2020/ Chi è? La mamma più in vista del momento

Beatrice Scolletta è la prima Miss Italia del 2020. Mamma di due bimbi è stata premiata come Miss365, occhi castani, capelli lunghi e sorriso da far girare la testa ha un fisico mozzafiato nonostante una gravidanza affrontata non molto tempo fa come possiamo scorgere dal suo profilo di Instagram. Da questo notiamo che ancora oggi non ha una grande fama, visto che i suoi follower, nonostante la sua bellezza, sono appena 918. Laureata in scienze e tecniche psicologiche ha due figli di nome Leone e Vittoria Romana. Se si scorrono i profili da lei seguiti non troviamo moltissimi personaggi famosi. Tra questi ci sono Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, oltre all’artista Elodie Di Patrizi. Troviamo poi anche calciatori come Christian Vieri, comici come Frank Matano e Caterina Balivo. Inoltre tra gli altri c’è anche la pagina “Commenti memorabili”.

Beatrice Scolletta, prima Miss Italia 2020: i suoi figli l’amore più grande

I figli Leone e Vittoria Romana sono per Beatrice Scolletta, prima Miss Italia 2020, una questione di vita. Dal suo profilo troviamo infatti tantissime foto insieme ai due bimbi. Appena sette giorni fa l’abbiamo vista postare una foto dei suoi due bimbi sotto uno splendido albero di Natale addobbato con degli splendidi orsetti. Leone inizia ad essere già grandino, mentre la bimba sembra veramente molto piccina. La conferma ci arriva dalla foto che la vede incinta con il maschietto in braccio, e sull’immagine possiamo leggere che mancano quattro giorni alla nascita della bimba. Il 2 febbraio la vediamo infatti con la piccola Vittoria Romana tra le braccia appena nata.

La prima Miss Italia 2020





