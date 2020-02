Beatrice Valli e Marco Fantini/ Il sesso del loro secondo figlio è.. (Uomini e donne)

E alla fine anche l’annuncio che tutti aspettavano è arrivato. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato ieri il sesso del nascituro con un evento in cui tutta la famiglia era presente tra amici e sponsor, anche la bella Ludovica che nelle scorse settimane era un po’ in maretta con sua sorella. Resta il fatto che ieri tutti erano presenti e, come annunciato ormai il mese scorso, Beatrice Valli e Marco Fantini, bellissimi come sempre, hanno tenuto banco anche sui social tra i fan impazziti di Uomini e donne, annunciando che quella che arriverà a completare la loro bella famiglia sarà un’altra femmina. Finisce così il sogno dell’ex tronista di vedere i maschi passare in vantaggio rispetto alle donne in casa e Beatrice non potrebbe essere più felice. Pubblicando le foto dell’evento, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scritto su Instagram: “Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso… Il Marchini sarà circondato da principesse 👸🎀. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa 😂ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby 😜💕”.

BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI ASPETTANO UNA FEMMINUCCIA

Beatrice Valli porta in grembo una bambina che dovrebbe nascere agli inizi della prossima estate e che, a quanto pare, ha già un nome, Azzurra. Dal canto suo Marco Fantini oltre a far esplodere i palloncini che rivelano il sesso del nascituro, ha scritto su Instagram: “Dopo avervi tenuto sulle spine, vi abbiamo svelato che avremo un’altra girl in famiglia! In arrivo un’altra principessina terremoto… io e Ale dovremo farci valere contro queste donne”. Adesso non ci rimane che attendere l’arrivo di Azzurra e, soprattutto, capire se i due si sposeranno subito dopo la nascita della loro bambina oppure no.

