Beatrice Valli e Marco Fantini, matrimonio rimandato/ “Lo vogliamo in grande e ora..”

E alla fine Marco Fantini e la sua bella Beatrice Valli dovranno rimandare ancora il loro matrimonio. Proprio qualche mese prima che scoppiasse la pandemia, il tronista aveva chiesto la mano alla sua storia corteggiatrice e scelta all’ombra della Tour Eiffel in quel di Parigi, e poi? Tutto è cambiato. Gli eventi hanno preso il sopravvento e i due avevano rimandato il matrimonio a quest’anno ma, a quanto pare, nemmeno questa volta tutto andrà a buon fine per loro e nemmeno per migliaia di fan che aspettano da anni questo momento. I fan di Uomini e donne sono già disperati perché dovranno attendere un altro anno prima di vedere i due convolare a giuste nozze. Dall’altra parte della medaglia, però, volendo trovare il lato positivo, a quel punto la piccola Azzurra saprà camminare da sola per accompagnare i suoi genitori all’altare insieme ai suoi fratelli.

Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e donne rimandano ancora il loro matrimonio

Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati e, in particolare, proprio Beatrice Valli che rispondendo ai fan sui social ha rilanciato: “Lo abbiamo rimandato all’anno prossimo. Sì, purtroppo nel 2022. Festeggiare in questo anno non sarebbe neanche… Innanzitutto sarebbe dare un esempio sbagliato. A noi piacciono le cose in grande, farlo in grande quest’anno sarebbe andare contro le regole. Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto. Facendolo al meglio, in un momento di gioia e felicità”. Tutto rimandato quindi a quando sarà possibile fare una festa grande con amici, figli e parenti, per adesso dobbiamo goderceli così, da compagni e genitori.

