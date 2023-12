Beatrice Valli e Marco Fantini: “Nel 2024 ci sposeremo in chiesa”/ “Dopo Uomini e Donne ci siamo separati”

Beatrice Valli e Marco Fantini, ospiti a Verissimo, rivelano: “Dopo Uomini e Donne ci siamo separati”

Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano i loro primi 10 anni insieme. Un traguardo importante per la coppia, che ospite a Verissimo rivela però di aver vissuto un momento difficile nella prima fase della loro relazione.

“Nel primo anno c’è stata una separazione nostra, eravamo molto giovani, io avevo 18 anni e lui 20.” ha raccontato Beatrice a Silvia Toffanin. Dopo un inizio fatto di forti emozioni, reduci dall’avventura a Uomini e Donne, Marco e Beatrice hanno dovuto fare i conti con la quotidianità, resa difficile anche dalla distanza fisica. “Poi ci siamo riguardati indietro, abbiamo preso un periodo di pausa e ho poi deciso di trasferirmi a Milano. – ha spiegato ancora Beatrice, annunciando dunque il lieto fine – Lui allora mi ha detto ‘Proviamoci’ ed è venuto con me a Milano e da allora non ci siamo più lasciati.”

Beatrice Valli e Marco Fantini pronti a sposarsi in chiesa nel 2024

Da allora per Beatrice e Marco ha avuto inizio una grande storia d’amore, che li ha portati ad avere tre figlie: Bianca, Azzurra e Matilda (Valli era inoltre già mamma di Alessandro, avuto da una precedente relazione) e a convolare a nozze nella meravigliosa cornice di Capri. Proprio a Verissimo la coppia ha però annunciato che presto si diranno ‘sì’ anche in chiesa: “Nel 2024 ci sposeremo in chiesa con i parenti più stretti come le nonne, che non hanno potuto esserci a quello a Capri. Faremo una cosa molto ristretta solo con i parenti, una cerimonia intima.” ha spiegato la coppia, che presto annuncerà dunque la data ufficiale.











