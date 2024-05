Ludovica Valli, duro sfogo social: “Per anni subisci cattiverie poi sei ti la merd*”/ Attacco alle sorelle?

Ludovica Valli si lascia andare ad uno sfogo su Instagram: ce l’ha con le sorelle Eleonora e Beatrice?

Un nuovo sfogo pubblicato da Ludovica Valli su Instagram riporta l’attenzione al rapporto dell’ex tronista di Uomini e Donne con le sorelle Beatrice ed Eleonora Valli. È ormai noto che tra Ludovica e le sorelle maggiori non ci sia un rapporto idilliaco, cosa dimostrata in molte occasioni in cui sono apparse separate e dalle stesse parole di Ludovica in una recente intervista a Verissimo. In quell’occasione, l’ex tronista ha parlato di modi di vivere diversi e di grosse differenze con le sue sorelle, senza tuttavia entrare nel merito.

Nelle ultime ore Ludovica ha pubblicato uno sfogo che appare inevitabilmente riferito a questo rapporto difficile con Eleonora e Beatrice Valli e che nasce dalla condivisione di questa citazione: “Avete notato come le persone ti fanno mille merd*te e cattiverie poi un giorno t’incazzi e lo str*zo sei tu? C’è qualcosa che non torna”.

Ludovica Valli: “Subisci per anni torti e cattiverie, poi…”

Ludovica Valli ha commentato allora questa frase, parlando della sua personale esperienza: “Per anni subisci torti e cattiverie… poi quando ti svegli e decidi, si di rispettare queste persone (io rispetto anche il mio peggior nemico, perché questa sono io, non riesco a trattar male le persone, questo mi fa stare in pace con me stessa e con il mondo) ma allontanarle dalla tua vita perché sono tossiche e negative, a quel punto ‘ah sei tu la cattiva’, ‘sei tu la m****'” ha scritto su Instagram. Uno sfogo che ha attirato l’attenzione di molti dei suoi follower, secondo i quali i destinatari delle parole di Ludovica sono proprio le sue sorelle maggiori.











