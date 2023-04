Beatrice Valli incinta del quarto figlio: “È stata la gravidanza peggiore”/ “Problemi fisici, complicanze e…”

Beatrice Valli incinta del quarto figlio: “È stata la gravidanza peggiore”

Tra poche settimane Beatrice Valli darà alla luce il suo quarto figlio. Dopo Alessandro, avuto dal suo precedente compagno, l’ex volto di Uomini e Donne ha avuto due bambine da Marco Fantini – Bianca e Azzurra -, e presto nascerà anche la terza. In attesa del lieto evento, Beatrice ha deciso di rispondere, su Instagram, ad alcune domande dei fan, raccontando di aver vissuto in questi mesi momenti molto difficili.

“Questa è stata una delle peggiori gravidanze, anzi la peggiore in assoluto.” ha esordito Beatrice. “Non me la sono vissuta dall’inizio come volevo viverla, anche se l’abbiamo tanto desiderata. – ha poi spiegato – Ci sono stare dall’inizio complicanze, come la labirintite, che mi ha messa completamente al tappeto già quando ero di due mesi. Un mese e mezzo me lo sono fatta praticamente a letto.”

Beatrice Valli incinta: problemi prima del parto e nomi scelti per la bambina

Questa quarta gravidanza è stata per Beatrice Valli “bella impegnativa”, anche perché “venivo anche da un momento importante, perché il matrimonio è stato impegnativo da organizzare, sotto tutti gli aspetti, anche se è stato uno dei momenti più belli della nostra vita.” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A chi le ha poi chiesto se avesse scelto il nome per la bambina in arrivo, Beatrice ha risposto di essere ancora molto indecisa tra quattro nomi: Alba, Celeste, Blu e Matilda. “Io e Marco vorremmo scegliere subito dopo il parto, vedendo la bambina”, ha infine spiegato la futura mamma.

