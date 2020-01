Beatrice Valli incinta del terzo figlio/ “Sono una mamma dolcissima e li vizio tanto”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie di influencer più quotate del momento. Lei ha 25 anni, due milioni e 300mila follower, lui 28 anni ne ha oltre un milione e duecentomila. Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne cinque anni fa, lui tronista, lei corteggiatrice, sono diventati due top del web. Tra pochissimi mesi nascerà il loro secondo figlio o figlia, perché ancora il sesso è sconosciuto. Dopo la nascita della loro prima bambina, Bianca, nata nel 2017, che è andata a far compagnia ad Alessandro, nato da una precedente relazione di lei con Nicola Bovi, a inizio maggio la famiglia è pronta ad allargarsi. E a settembre verrà celebrato il matrimonio. Per colpa di una bruttissima infezione all’intestino, Beatrice si è dovuta sottoporre ad alcune cure molto pesanti. Ora sta bene ed è pronta per affrontare questa nuova fase della vita.

Beatrice Valli incinta del terzo figlio: “Sono una mamma dolcissima, li vizio tanto!”

Come si riesce a gestire una famiglia così numerosa e a lavorare così assiduamente? “Effettivamente è molto faticoso, ho avuto un po’ di respiro tra il primo e il secondo figlio. Alessandro ha 7 anni e mezzo, quindi ho avuto più o meno 5 anni di respiro prima che arrivasse Bianca, che oggi ne ha 2 e mezzo, e tra pochissimi mesi arriverà il nostro terzo: ancora non ci credo”, racconta Beatrice Valli intervistata da Diva e Donna. Lei riesce a gestire da sola la sua famiglia o c’è qualcuno che la aiuta? “C’è una persona che ci aiuta, ma in realtà io e Marco seguiamo tantissimo i nostri figli. Penso che un bambino debba essere cresciuto dai propri genitori. Io e Marco siamo due genitori e una famiglia molto uniti, ci confrontiamo sull’educazione che vogliamo dare ai nostri figli. In questo momento mi trovo in una fase molto delicata perché Alessandro e Bianca hanno due caratteri diversi e tra loro c’è molta gelosia. Ci sono equilibri sottili che bisogna saper mantenere con tanto amore, tanta pazienza”. In ultimo, rivela anche che tipo di mamma è: “Sono sicuramente una mamma molto dolce, ma soprattutto li vizio tantissimo visto che purtroppo non ci sono molto. Sono giovane e penso che questo per i miei figli sarà un plus, cresceranno in un ambiente giovane con un’apertura mentale molto elastica. Spero che questo sia per loro un vantaggio in più. Poi, visto che sono giovane, me li potrò godere per tanto tempo”.

