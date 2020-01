Beatrice Valli/ Uomini e Donne, la gravidanza: parto cesareo “Bisogna farlo prima”

Beatrice Valli ha spiegato agli estimatori su Instagram di avere dei problemi con il parto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta per la terza volta (la seconda del compagno ed ex tronista Marco Fantini). Fortunatamente lei e il bambino stanno bene ma, dopo essersi sottoposta ad una attenta visita, pare che dovrà essere sottoposta al parto cesareo. Questa volta, giustamente, la preoccupa visto che in precedenza ha avuto solo parti naturali. L’influencer inoltre, ha svelato il suo desiderio di avere al suo fianco il fidanzato. “Oggi vi parlo di questa visita. – ha esordito nelle Stories di Instagram – Tutto bene. L’unica cosa è che al 90 per cento dovrà essere fatto un taglio cesareo. C’era qualcosa che non andava, non stavo molto bene: accusavo una certa pressione sull’utero e il ginecologo ha adesso trovato la placenta al di sotto del bambino”.

Beatrice Valli, problemi con la gravidanza: ecco che succede

Beatrice Valli ha poi precisato lo stato delle cose, anche per non allarmare inutilmente gli estimatori. “Però il bambino sta bene. Io pure! I valori sono perfetti, anche se il mese scorso ho avuto un’infezione all’intestino”. L’ex corteggiatrice di ha confidato il suo segreto di partorire tenendo la mano della sua dolce metà: “Dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il papà, perché l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa”. Infine ha concluso: “Con questa problematica, la placenta si può staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile. Il 5 febbraio ci sarà l’annuncio del sesso”.

