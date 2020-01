Beatrice Valli incinta: “non sto molto bene”/ “Sono molto stanca e debole”

Beatrice Valli, incinta del terzo figlio e giunta alla 22esima settimana, ammette di essere molto stanca. Con due figli piccoli, Alessandro, nato da una sua relazione precedente, e Bianca, frutto del suo amore con Marco Fantini, una casa da mandare avanti e tanti impegni professionali, per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è facile restare a riposo. Rispondendo alle domande dei fans su Instagram, però, ammette di doverlo fare. “Sono molto stanca e molto debole”, spiega la Valli in una storia pubblicata su Instagram in cui è a casa con la piccola Bianca. “Domani mi visiteranno perché non sto molto bene. Speriamo sia tutto ok, ma mi hanno consigliato di stare a riposo il più possibile in questi mesi”, ha aggiunto svelando che sarà più serena dopo la visita. “Ho bisogno di riposare, domani avrò una visita importante per capire se va tutto bene. Speriamo di sì”, ha fatto sapere.

BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI: IL MATRIMONIO PUO’ ASPETTARE

Il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli non sarà imminente. L’obiettivo di Beatrice, infatti, è quello di pensare unicamente ai suoi figli per il momento. “Con molta calma! Ci vuole tempo e devo prima dedicare tempo ai miei figli e alla mia panciona che sta esplodendo. Però ci stiamo lavorando”, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sta pensando a sistemare la nuova casa in cui andrà a vivere con tutta la famiglia. “Vi faremo vedere il progetto fra qualche mese, sarà una cosa bellissima! Non vediamo l’ora. Anche se sarà pronta fra due anni”, ha aggiunto la Valli che condivide sui social i momenti più importanti della sua vita per la gioia dei fans che la seguono sin da quando, giovanissima e già mamma, cercava di conquistare il cuore con Marco Fantini con cui è riuscita, poi, a costruire una meravigliosa famiglia.

