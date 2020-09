Beatrice Valli “Presa di mira dagli hater”/ “Basta filtri! Abbiamo pregi e difetti..”

Nello studio di Mattino5 oggi si parla di “Diversamente belle” a partire proprio dalla famosa modella scelta da Gucci che ha diviso l’opinione pubblica, Armine Harutyunyan, e non poteva mancare una delle influencer che più è presa di mira, soprattutto in questo periodo, Beatrice Valli. Proprio lei ha partorito da poco il suo terzo figlio e ha deciso di mostrarsi sui social con un po’ di pancetta e con le forme ancora molto arrotondate in nome della “normalità” per la quale combatte ormai da tempo, soprattutto contro gli hater. Proprio per via delle sue nuove forme in molti l’hanno offesa ma lei anche oggi ospite a Mattino5 ha ribadito: “Dobbiamo darci tempo perché è un momento particolare e bellissimo della nostra vita, noi mamme dobbiamo prenderci cura prima dei bambini e poi di noi stesse. In questo momento così delicato gli hater sono addirittura aumentati”.

BEATRICE VALLI “SIAMO NORMALI COME TUTTI VOI…”

Interrogata poi sui “difetti” che adesso tutte mostrano orgogliose sui social (dall’acne della De Lellis alle sue forme post gravidanza), Beatrice Valli rilancia: “Credo che dobbiamo essere noi ad esporci sui social facendoci vedere come siamo realmente. Credo che i social siano nati proprio per questo, per mostrarsi come si è senza modificarsi perché alla fine siamo gente comune, gente come tutti voi, siamo tutti uguali con pregi e difetti soprattutto estetici. Lanciare un bel messaggio come stiamo facendo tutti noi è importante per i giovani di oggi che cercano la perfezione che non esiste abusando anche della chirurgia estetica”. Inutile dire che questa nuova filosofia è sicuramente di tendenza, ma siamo sicuri che continueremo a vedere la “verità”.



