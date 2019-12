Beatrice Valli senza reggiseno/ “Ti si vedono i capezzoli!” (Uomini e donne)

BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI IN “RELAX” IN QUESTE FESTE

La parola d’ordine in queste feste natalizie per Beatrice Valli e Marco Fantini è stata relax. Tra le coppie più amate di Uomini e donne ci sono sicuramente loro tant’è che i loro fan non sono mai spariti, anzi, sono aumentati nel tempo. Le foto sono sempre piene di like e le loro storie fanno boom di visualizzazioni e finiscono spesso sui siti web dedicati proprio all’argomento e alla trasmissione. L’ultima volta che li abbiamo visti in grande spolvero è stato in occasione della proposta di matrimonio da parte di Marco Fantini alla sua bella Beatrice Valli e poi con l’annuncio di una nuova gravidanza. Quello che arriverà sarà il secondo figlio della coppia ma il terzo per la bella ex corteggiatrice che già all’epoca del programma aveva il piccolo Alle, frutto di una precedente relazione. E adesso? I due sono in dolce attesa, felici come non mai e per le nozze forse ci vorrà ancora un po’ di tempo visto che il pancione di Beatrice cresce a vista d’occhio.

BEATRICE VALLI SENZA REGGISENO E SCOPPIA LA POLEMICA

In queste vacanze i due si sono messi in posa con la famiglia al gran completo e pancino un po’ nascosto ma nelle ultime ore Beatrice Valli e Marco Fantini sono tornati sui social per scusarsi un po’ con i fan: “Ci siamo rilassati un po’ in queste feste e abbiamo un po’ trascurato Instagram. Questo però non ha impedito agli haters di dire la loro anche sotto le foto natalizie tra commenti più o meno sinceri di auguri e complimenti. Cosa ha fatto scoppiare lo “scandalo”? La foto che Beatrice Valli ha scattato e in cui ha posato totalmente vestita ma visibilmente senza reggiseno. Qualcuno ha subito rilanciato: “Ma mettersi un reggiseno no?” e alla risposta dell’ex corteggiatrice “Non è mica obbligatorio”, l’utente ha subito risposto: “No ma visto che hai le tette al vento e ti si vedono i capezzoli direi di si”. Inutile dire che le risate non sono mancate così come la risposta simpatica della bella interessata: “Avevo freddo!”.

Ecco lo scatto postato dalla Valli e i relativi commenti:





© RIPRODUZIONE RISERVATA