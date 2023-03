Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio stanno insieme?/ Gli indizi social e…

E’ scoppiato l’amore tra Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio? Quanti indizi sui social…

Giacomo Giorgio è uno degli attori più chiacchierati e apprezzati dal pubblico televisivo giovanile. Gran parte del suo successo e della sua popolarità sono dovuti alla serie Mare Fuori, una fiction che in Rai ha macinato ascolti importanti. Gli appassionati di gossip, tuttavia, si domandano se ci sia qualcuno nella vita privata e sentimentale del giovane attore, dato che spesso è stato pizzicato in compagnia di un’attrice molto affascinante e sensuale. Secondo molti sarebbe Beatrice Vendramin la “fortunata”, per altri invece sarebbe Giacomo Giorgio ad aver fatto “bingo”. Questione di gusti, ovviamente.

Ciò che intriga il pubblico è soprattutto capire se tra i due ci saranno evoluzioni dal punto di vista sentimentale, dato che non sono poche le volte in cui Giacomo e Beatrice sono apparsi in compagnia l’uno dell’altra. Ma cosa sappiamo sul conto della giovane attrice? Parliamo innanzitutto di una piccola stella, protagonista della serie Disney Alex&Co ed ex-fidanzata del rapper Fred de Palma. Oltre alla tv, nella vita di Beatrice Vendramin ci sono anche la moda e le passerelle.

Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio stanno insieme? I rumors si rincorrono ma…

Come dicevamo, non sono passate inosservate le volte in cui è apparsa vicina a Ciro Ricci di Mare Fuori. I due ragazzi sono stati beccati insieme ad alcuni eventi e poi sui social sarebbero molteplici i commenti che si scambiano sui rispettivi profili. Uno degli ultimi messaggi è stato alquanto criptico e misterioso: una ‘W’ che potrebbe voler dire tutto o niente. Che sia un messaggio in codice o un semplice saluto non è dato sapere, di certo i rumors si rincorrono e il gossip impazza quando si tratta di Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio. Se i due stiano davvero insieme lo dirà solo il tempo Per ora l’unica certezza sembra rappresentata dal fatta che tra i due ci sia un feeling innegabile.

