Pagelle Viva Puccini: talento ed eleganza nel nome di Beatrice Venezi

Si è da poco conclusa su Rai 3 una grande serata di musica, Viva Puccini, un programma evento dedicato al grande Giacomo Puccini. Il filo conduttore della serata è stata la storia, artistica e personale, del celebre compositore lucchese che ha segnato l’opera lirica italiana attraverso capolavori del calibro di Turandot, Tosca e Madama Butterfly. Padrone di casa dell’evento sono state Beatrice Venezi, che ha sapientemente diretto l’orchestra con il suo talento, e Bianca Guaccero, che si è rivelata quasi impeccabile alla conduzione.

Nel dettaglio delle pagelle di Viva Puccini, partiamo con Beatrice Venezi che ha guidato il pubblico attraverso un viaggio emozionale nella musica pucciniana. Raccontando la vita del maestro, attraverso aneddoti, retroscena e curiosità, ne ha ritratto la sua essenza e soprattutto la sua profonda passione per la musica. Di fronte alla sua orchestra, la direttrice si è rivelata una guida perfetta per i suoi musicisti e ha riproposto numerose arie e opere del ricco ed inestimabile repertorio del genio di Puccini con talento, eleganza e professionalità (Voto: 9).

Pagelle Viva Puccini: il “riscatto” di Bianca Guaccero, il 2025 sarà il suo anno?

Padrona di casa al fianco di Beatrice Venezi, Bianca Guaccero ha colto l’occasione di Viva Puccini per ottenere il suo grande “riscatto” in televisione. La conduttrice nell’ultimo periodo sembra essere letteralmente rinata, tra la recente vittoria a Ballando con le stelle e le grandi occasioni televisive che, di punto in bianco, si sono ora presentate davanti a lei; non solo Viva Puccini, ma anche l’imminente co-conduzione de Dalla strada al palco accanto a Nek e, soprattutto, il PrimaFestival 2025 con Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Un inizio 2025 benaugurante per lei e per la sua carriera, pronta a spiccare nuovamente il volo (anche per lei, voto 9).

Nelle pagelle di Viva Puccini, menzioni speciali ai grandi ospiti che si sono susseguiti sul palco: tra questi, la versatilità artistica di Gianmarco Tognazzi, l’inconfondibile voce di Malika Ayane che si è presa il palco, oltre agli interessanti interventi di Enrico Stinchelli, Giordano Bruno Guerri e Paolo Bolpagni, che hanno restituito del grande maestro lucchese un ritratto composito e ricco di curiosità. Menzione altrettanto speciale, infine, al protagonista di serata: Giacomo Puccini, simbolo dell’opera italiana.