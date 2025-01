Beatrice Venezi, una delle pochissime direttrici d’orchestra donne nel nostro Paese e non solo, è una grande professionista e forse proprio per questo non ama rendere pubblici troppi dettagli che riguardano la sua vita privata. Resta sconosciuta infatti l’identità del compagno di Beatrice Venezi, che non è mai stato presentato al pubblico né reso noto sui social. La direttrice d’orchestra, infatti, è molto riservata e non ama rendere pubblici i dettagli della sua vita al di fuori dal lavoro. Come raccontato proprio da lei, però, la persona al suo fianco non lavora nel mondo della musica.

A rivelarlo era stata proprio lei stessa nel 2019, spiegando: “Ho un fidanzato che non fa il musicista e non è italiano”. A Vanity Fair, più avanti, la musicista aveva spiegato: “Un giorno vorrei dei figli, anche se con tutti i viaggi che faccio per lavoro, non so come farò”. Un desiderio che cinque anni dopo, Beatrice Venezi non ha ancora realizzato ma l’età è ancora dalla sua parte e chissà che nei prossimi anni la musicista non decida di allargare la famiglia, con il suo misterioso compagno.

Compagno di Beatrice Venezi: chi è? Gelosa della sua privacy…

Dopo le rivelazioni del 2019, Beatrice Venezi non ha più parlato del suo privato, non dando ulteriori dettagli sul suo presunto compagno, che nel 2019 raccontava non appartenere al mondo della musica. Non è chiaro se i due stiano ancora insieme ancora oggi o se la loro relazione sia terminata, e neppure se lei ne abbia iniziata o meno un’altra. Tutti dettagli che la musicista non ha mai reso pubblici e per questo non sappiamo chi sia il compagno di Beatrice Venezi, ma soprattutto se esista o meno. Quel che è certo è che la direttrice d’orchestra toscana non ha nascosto il suo desiderio di avere, in futuro, figli: sarà arrivato il momento?