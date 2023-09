Beatriz Dorsi, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne/ Contesa dai tronisti Cristian e Brando…

Chi è Beatriz Dorsi, la corteggiatrice di Uomini e donne

Sono bastate poche puntate di Uomini e donne a Beatriz Dorsi per conquistare le attenzioni del pubblico e dei tronisti Brando e Cristian Dorsi. Bellissima, di origini brasiliane, vive in Italia sin da quando era bambina e, durante la prima esterna con Brando, ha raccontato la sua storia. “Mia madre oggi è il mio braccio destro. L’anno scorso è morta mia madre (biologica, ndr) in Brasile. Ha voluto esprimere l’ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla. Mi sarei posta tantissime domande”, le parole di Beatriz che hanno emozionato tutti.

In studio, Maria De Filippi ha subito mostrato la propria simpatia nei suoi confronti dimostrando di aver apprezzato la sincerità con cui ha scelto di raccontarsi e capendo la sua scelta.

Beatriz si dichiarerà per Cristian o Brando?

Beatriz Brando ha fatto la prima esterna con Brando per poi essere raggiunta nei camerini di Uomini e Donne da Cristian Forti che le ha dichiarato di volerla conoscere e di essere rimasto colpito non solo dalla sua bellezza, ma anche dal suo atteggiamento dolce e pacato. Beatriz, da parte sua, ha ammesso di avere in Cristian il suo prototipo, ma di aver scelto di uscire anche con Brando avendo apprezzato la sua presentazione.

Beatriz è poi uscita nuovamente con entrambi scatenando la gelosia di Cristian che vorrebbe conoscerla in modo esclusivo. Finora, però, Beatriz non è ancora riuscita a dichiararsi: lo farà nelle prossime puntate? Si dichiarerà per Cristian o per Brando? Lo scopriremo con le nuove registrazioni.

