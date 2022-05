Beatriz Marino e Roger Balduino/ All’Isola dei Famosi, scintille o ritorno di fiamma?

Beatriz Marino, ex di Roger Balduino, sarà di nuovo presente in studio all’Isola dei Famosi 2022

Beatriz Marino è stata annunciata tra i vari protagonisti della puntata del 30 maggio dell’Isola dei Famosi 2022. L’account Instagram ufficiale del reality show, infatti, ha annunciato la sua presenza nello studio televisivo del noto programma Mediaset: “Questa sera ospite in studio con noi anche Beatriz Marino. Non mancate!“. L’ex di Roger Balduino, anche se non è una delle naufraghe dell’edizione 2022 del reality show, si è ritagliata, comunque, un ruolo da protagonista all’interno della trasmissione televisiva, con diverse apparizioni e una capatina in Honduras.

La partecipazione alla nuova puntata del reality show, potrebbe, quindi, portare delle nuove tempeste tra la modella e il suo ex Roger Balduino, come già avvenuto in passato. Beatriz Marino potrebbe chiedere nuove spiegazioni al naufrago sulla storia d’amore, nata all’Isola dei Famosi 2022, con la compagna di avventura Estefania Bernal, poi rivelatasi finta. Un nuovo confronto, che potrebbe rivelarsi anche un inizio di ritorno di fiamma tra i due, visto che il naufrago è, adesso, ufficialmente single.

Beatriz Marino il legame con Roger Balduino si rafforza dopo la crisi con Estefania all’Isola dei Famosi?

Beatriz Marino è stata presente a diverse puntate dell’Isola dei Famosi 2022, in quanto ex fidanzata di Roger Balduino. I due hanno, però, raccontato una versione diversa riguardo la loro storia. La modella ha sempre dichiarato che il rapporto con il naufrago fosse ancora vivo alla partenza per il reality show. Roger Balduino, dal canto suo, ha cominciato sull’Isola dei Famosi 2022 un feeling particolare con Estefania Bernal, prendendo le distanze dal rapporto con Beatriz Marino.

La modella ha espresso, spesso, la sua forte delusione nei confronti dell’ex fidanzato e delle sue affermazioni, tanto da decidere di volerci vedere chiaro nella faccenda e di recarsi in Honduras. Beatriz Marino ha passato dei giorni all’Isola dei Famosi e, anche se è sembrata molto complice con l’ex fidanzato, la ragazza ha affermato di aver capito il punto di vista del naufrago e di aver accettato la fine della storia. Ma, con la fine del feeling speciale con Estefania Bernal, Beatriz Marino potrebbe provare a riconquistare il cuore del modello brasiliano?

