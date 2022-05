Beautiful/ Anticipazioni 16 maggio: Liam scopre la verità sul figlio di Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata 16 maggio 2022

Nella puntata di oggi, lunedì 16 maggio, di “Beautiful” quando Finn le spiega quello che è accaduto, Steffy scoppia a piangere e poi accetta di diventare sua moglie, giurandogli che non capiterà mai più nella loro vita un momento così difficile, soprattutto per colpa sua. Tuttavia la ragazza, che non ha saputo ancora tutto nel dettaglio, è molto preoccupata per il fatto che Thomas possa essere in qualche modo coinvolto nell’imbroglio e che si sia comportato male per i suoi scopi, ma il medico la rassicura dicendole che solo grazie all’intervento del fratello si è sistemato e si è scoperta la verità. Hope è felice della notizia che Liam non è il padre del figlio che aspetta Steffy e pensa che con questa informazione tutta la situazione cambia. Il suo primo pensiero, quindi, dopo aver ringraziato Thomas per il suo prezioso contributo è quello di cercare Liam e dargli subito la notizia, visto che probabilmente nessuno avrà ancora pensato di avvisarlo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 maggio: Hope scopre tutta la verità sul figlio...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Thomas corre al cottage e racconta a Hope quello che ha scoperto. Recentemente ha saputo che Vinny aveva cambiato lavoro ma non gli aveva mai raccontato esattamente di cosa si occupasse, poi una serie di considerazioni sulla sicurezza dei test di paternità ha fatto capire allo stilista che l’amico aveva iniziato a lavorare proprio nel laboratorio dell’ospedale. Dopo una serie di altri indizi che il ragazzo ha involontariamente dato, Thomas ha iniziato a capire che Vinny era in qualche modo responsabile del risultato del test di paternità e solo dopo molte insistenze di Finn e una scazzottata, il ragazzo ha ammesso la verità: non è Liam il padre del bambino che Steffy aspetta ma è Finn, il test è stato modificato perché Vinny riteneva di fare così un favore all’amico. Hope è davvero senza parole, dice che questa informazione cambia tutta la situazione e poi ringrazia Thomas che ha pensato di correre subito da lei per raccontarle quello che è successo, sottolineando che un tempo non sarebbe stato così veloce e avrebbe sfruttato la situazione in suo favore. Intanto negli uffici della Spencer, Liam racconta a Waytt di essere certo che Hope non lo perdonerà mai e di capire le sue motivazioni visto che sa perfettamente quanto male ha fatto alla moglie.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 maggio: Finn raggiunge Steffy, ma lei...

Finn dice a Steffy che non c’è nulla che potrà separarli e che spera che il loro futuro sia insieme, come una vera famiglia. Poi stupisce la ragazza, cacciando dalla tasca un bellissimo anello di diamanti e mettendosi in ginocchio. Il medico le dice che è lei la donna perfetta per lui, che sogna di trascorrere insieme il resto della loro vita e per questo le chiede di sposarlo con l’anello che un tempo apparteneva a sua madre e che aveva giurato a se stesso che avrebbe dato solo ad una persona davvero speciale. La Forrester gli risponde che la cosa che più desidera al mondo è dirgli sì, visto che lo ama con tutta se stessa e che ha desiderato per molti anni di incontrare una persona come lei. Capisce, però, che sarebbe una decisione molto egoista perché non è giusto costringerlo a fare da padre ad un figlio che non è il suo e costringerlo così ad una situazione che non era quella che sognava. Per questo motivo ritira la sua mano, stretta fra quelle del medico, e scappa via. Finn, però, le urla che non deve scappare perché il figlio che sta aspettando non è di Liam ma è suo, quindi stanno per diventare una famiglia. Steffy si blocca all’improvviso e si gira a guardarlo negli occhi, non riuscendo a credere alle parole che ha appena sentito.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 maggio: Finn raggiungerà Steffy in tempo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA